W krainie Disneya. Koncert w kinie Światowid

W Elblągu odbędzie się koncert "W krainie Disneya" skierowany dla widzów w każdym wieku. Muzycy z Filharmonii Bałtyckiej zapraszają 8 grudnia o godz. 16 do dużej sali kina Światowid.

Twórcy kultowych animacji Disneya doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla filmu ma towarzysząca mu muzyka. Założenie było takie, aby w każdej bajce znalazł się hit, który zawojuje nie tylko listy przebojów, ale i sięgnie po najwyższe wyróżnienia, choćby takie jak słynna Nagroda Akademii Filmowej – Oscar.

Koncert z największymi przebojami z bajek Disneya oczaruje nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Uniwersalne i ponadczasowe piosenki o przyjaźni, miłości i poszukiwaniu przygód zabrzmią w wykonaniu znakomitych artystów, którzy specjalnie dla dzieci zamienią się w bohaterów animacji: "Króla lwa", "Pięknej i Bestii", "Krainy lodu", "Vaiany" i wielu innych. Zapraszamy na muzyczną opowieść o marzeniach, których nie należy się bać i o magicznej sile, która pcha nas ku realizacji pragnień.



Bogdan Smagacki - śpiewający aktor

Iza Pawletko - śpiewająca aktorka

Natalia Walewska - skrzypce

Dawid Głowacki - klarnet

Anna Śmiszek-Wesołowska - wiolonczela

Igor Torbicki - instrumenty klawiszowe

Tomasz Skrętkowski - perkusja

Maciej Młóciński - gitara basowa



Scenariusz koncertu: Anna Bona



Bilety w cenie: 50 zł normalny, 30 zł ulgowy. Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.