W mroźny wieczór rozbrzmiały kolędy

W sobotę (17 grudnia) Elbląska Orkiestra Kameralna zagrała ze znamienitymi gośćmi. Kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu wokalistów Marty Burdynowicz i Rafała Szatana. Zobacz zdjęcia.

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z Elbląską Orkiestrą Kameralną. W sobotni wieczór kameraliści wypełnili nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości.

W roli wokalistki wystąpiła Marta Burdynowicz zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”, wśród melomanów znana jako “polska Adele”, a wśród elblążan jako ich krajanka. Od takiego głosu nie sposób było oderwać uszu. Dołączył do niej Rafał Szatan i to dało szatańsko dobrą rozrywkę. To był niezapomniany wieczór. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego fotoreportera.