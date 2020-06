W niedzielę finał Elbląskiego Święta Muzyki

Ważna jest niemal dla każdego. Nie każdy ma jednak możliwość, by poświęcić jej trochę czasu i słuchać w najlepszym możliwym wydaniu – graną na żywo. Muzyka ma swoje święto 21 czerwca. Centrum Sztuki Galeria EL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest? zapraszają na finał Elbląskiego Święta Muzyki.

W tym roku Elbląskie Święto Muzyki rozkłada się na kilka wydarzeń w ciągu całego roku. Zaczęliśmy już wiosną inicjując cykl projekcji filmowych KinoJazz w Galerii EL, który jednak ze względu na epidemię musiał być wstrzymany. Teraz do niego wracamy. W dalszej części roku mamy nadzieję przygotować jeszcze dodatkowe koncerty w nietypowej formule – nocnej scenerii nawy głównej Galerii EL. Finał jednak, nawet jeśli wypada w środku akcji, może być tylko jeden i tylko wtedy - w dniu kalendarzowo przypadającego światowego Dnia Muzyki 21 czerwca - informują organizatorzy.

Na niedzielny finał imprezy przygotowanych zostanie 13 „stałych” punktów na Starym Mieście, oznakowanych dużymi literkami, gdzie w godzinach akcji można będzie posłuchać muzyki na żywo. Pośród nich będzie między innymi Strefa Aktywności Dziecięcych, gdzie najmłodsi będą mogli pod opieką animatorek poszaleć plastycznie czy pobawić się w tradycyjne zabawy (kręconki, bańki itp).

- W każdym miejscu, w którym będzie się odbywać impreza, będzie można otrzymać pieczątkę na specjalnym formularzu. Po zebraniu wszystkich otrzymamy napis „Święto Muzyka”. Ci, którzy tego dokonają, mają szansę na otrzymanie przygotowanych nagród, w tym jednej nieco bardziej wartościowej, która będzie losowana – mówi Wojciech Minkiewicz ze Stowarzyszenia Co jest? - W tym roku czeka nas też nowość, czyli przemarsz przez starówkę do Galerii EL, który rozpocznie się mniej więcej o godz. 19.30 – mówi pracownik galerii. - Chcemy, by jak najwięcej muzyków, którzy będą grali w ciągu całego dnia, wzięło w tym udział. Będziemy grać piosenkę tradycyjnie kojarzoną z takimi paradami w Nowym Orleanie: „Where the Saints Go Marching In”. Jest to znana piosenka wśród muzyków, szczególnie jazzowych, więc jest szansa, że wszyscy będą umieli ją zagrać – tłumaczy. Po przemarszu w Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie się Wielki Finał wydarzenia.

Udział w działaniach EŚM2020 jest bezpłatny; wstęp na wydarzenia w Galerii EL ograniczony do ilości osób zgodnie z wytycznymi dla udziału w imprezach w czasie epidemii. Prosimy o używanie maseczek ochronnych - apelują organizatorzy, - Wszystkich mieszkańców Starego Miasta, którzy niekoniecznie są wielbicielami muzyki na żywo w swojej najbliższej okolicy bardzo prosimy tego dnia o wyrozumiałość – to dzień dla miłośników muzyki szczególny.

Niedziela, 21 czerwca

15:00 - 20:00 (Stare Miasto)

Ulica jest muzyką! Stare Miasto opanowują muzycy, instrumentaliści, dj-e, soliści, grupy. Niech rozbrzmiewa muzyka wszystkimi możliwymi odmianami.

godz. 19.30 - parada muzyków spod Ratusza Staromiejskiego do Galerii El.

ok. 20:00 - Wielki Finał Elbląskiego Święta Muzyki 2020. Teren Galerii EL. W zależności od pogody odbędzie się w plenerze na Dziedzińcu lub we wnętrzach GEL. Udział możliwie jak największej ilości muzyków w formule zbliżonej do jam session.