W poszukiwaniu pamiątki z Warmii i Mazur

Rusza kolejna edycja konkursu na pamiątkę regionu Warmii i Mazur. To jedna najpopularniejszych inicjatyw wspierających promocję województwa, w którą chętnie się angażują regionalni i lokalni twórcy.

- Wszyscy jeździmy na wakacje i przywozimy z nich gadżety na pamiątkę, doceniamy znaczenie takich suwenirów – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. – Dlatego samorząd województwa zainicjował konkurs na regionalną pamiątkę już w 2007 roku. Jego celem jest inspirowanie do tworzenia symboli nawiązujących do regionu, dziedzictwa i wzornictwa. Ze względu na różnorodność historyczną, geograficzną i kulturową Warmii i Mazur dostrzegamy trudności w wyborze jednego wspólnego symbolu tych dwóch krain, ale wierzymy w talent i wyobraźnię naszych twórców.

Od początku trwania konkursu wpłynęło ponad 800 prac. Jego głównym założeniem jest stworzenie unikalnych i oryginalnych pamiątek, które będą oddawały wyjątkowy charakter Warmii i Mazur, a jednocześnie przyciągały turystów i zachęcały ich do ponownych odwiedzin. Konkurs nawiązuje również do postaci Mikołaja Kopernika, który spędził część swojego życia na Warmii. W tym celu wprowadzono specjalną kategorię „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”, aby uczcić wielkiego astronoma, zaprezentować jego dokonania. Pamiątki mają nie tylko promować region, ale także wzmacniać lokalną tożsamość, popularyzować kulturę i tradycję oraz budować więzi społeczne wśród mieszkańców. Stanowią sympatyczny podarunek z podróży, przywołują wspomnienia i zachęcają do ponownego odwiedzenia Warmii i Mazur. Nagrodzone pamiątki cieszą się także wielką popularnością wśród mieszkańców naszego regionu.

W ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 57 prac z całej Polski, które w różnorodny sposób interpretowały piękno i charakter Warmii i Mazur, uwzględniając ich przyrodę, historię i kulturę. Najbardziej oryginalne i artystyczne propozycje zaprezentowano na wystawie, która odbywała się przez cały październik 2024 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Ekspozycję odwiedziło blisko 8 tysięcy osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu wydarzeniem.

Ubiegłoroczni laureaci konkursu:

W kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2024”:

I miejsce: „Zestaw z konikiem”, Anna Lewandowska / MILLER,

II miejsce: „Jeziora Warmii i Mazur”, Pola Augustynowicz,

III miejsce: „Z kulturą do lasu – zestaw grzybiarza”, Agnieszka Markowicz / MARKOWICZ.ART.

Nagroda internautów: „Łódką przez Warmię i Mazury”, Eleonora Toś.

W kategorii „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”:

I miejsce: „Niezbędnik Kopernika „A cóż piękniejszego nad Niebo””, Agnieszka Markowicz / MARKOWICZ.ART.

Nagroda internautów: „Przewrót Kopernikański”, Rafał Toś.

Przedmiotem prac mogą być m.in: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła. Inicjatywa skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, twórców i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Wysokość nagród:

W konkursie w kategorii I „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2025”:

nagroda I stopnia – 4,5 tys. zł brutto,

nagroda II stopnia – 3,5 tys. zł brutto,

nagroda III stopnia – 2 tys. zł brutto.

W konkursie w kategorii II „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” nagrody pieniężne w wysokości:

nagroda I stopnia – 4,5 tys. zł brutto,

nagroda II stopnia – 3,5 tys. zł brutto,

nagroda III stopnia – 2 tys. zł brutto.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2025 roku.