"W przestrzeni światła" w Tolkmicku

Muzeum Regionalne w Tolkmicku (pl. Wolności 3) zaprasza w środę 5 sierpnia na wernisaż prac Michała Nowaka pod tytułem "W przestrzeni światła". Początek o godz. 16, wstęp wolny.

Michał Nowak pochodzi z Rzeszowa, ma 46 lat i jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Bednarczyka. Jest stypendysta programu Socrates-Erasmus na wydziale malarstwa Universität der Künste w Berlinie

- Sztuka jest dla mnie sposobem na utrwalanie niepowtarzalnych przejawów piękna w świecie. W swojej pracy najczęściej sięgam do motywów z codzienności. Skierowanie uwagi na rzeczy zwyczajne, może nawet błahe, często prowadzi do zaskakujących odkryć. Pozwala zobaczyć, że to, co dzieje się tu i teraz, pod naszym nosem, jest ciekawe i wyjątkowe. Realistyczny sposób malowania nieprzetworzony świadomie żadnym rodzajem ekspresji pozwala zachować czystość i przekazać siłę pochodzącą z samego obiektu obserwacji. Wydawać by się mogło, że wobec powszechnego dostępu do zaawansowanych technik cyfrowej rejestracji obrazu, malarstwo realistyczne traci rację bytu. Jednak dużo bardziej indywidualny gest twórcy pozbawionego technicznego oprzyrządowania, sprawia, że malarstwo jest zdolne do wywoływania swoistych uczuć, budowania większej bliskości odbiorcy i twórcy – mówi twórca.

I dodaje:

- Od strony warsztatowej, malarstwo wciąż pozostaje pasjonującym wyzwaniem: jak przedstawić całe bogactwo trójwymiarowych form, kolorów, i przestrzeni, a nawet ruchu, na płaskim kawałku płótna. Podejmując to wyzwanie dążę do maksymalnego dopracowania jakości kolorów, utrzymania ich świetlistości oraz znajdowania optymalnych zestawień barwnych. Jednocześnie szukam subtelnych środków ekspresji, które niepostrzeżenie wzmocnią wyrazistość warstwy malarskiej. W tym sposobie myślenia bliscy mi są tacy artyści jak Vermeer, Hammershoi czy Mela Muter, którzy z prostych motywów codzienności wydobywali bogactwo szlachetnych, wysublimowanych zestawień kolorystycznych oraz finezyjną grę świateł – opowiada Michał Nowak.

W swoim dorobku Michał Nowak ma kilkanaście wystaw . W ostatnim czasie jego prace można było oglądać m.in. w Galerii ZPAP w Toruniu, Galerii Dwa Skrzydła w Warszawie czy ART BWA w Bydgoszczy. Jest laureatem drugiej nagrody w konkursie Konstelacje – Poza Horyzont (2019) i stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Wystawę można będzie oglądać do końca sierpnia. Muzeum Regionalne w Tolkmicku jest czynne od środy do niedzieli w godz. 13-18.