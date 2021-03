W przestrzeni Światowida

Klimatyczne miejsce w nowej przestrzeni wystawienniczej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zostało zaadaptowane na zbiory Światowida.

Przygotowaliśmy wystawę składającą się z prac plastycznych, których twórcami są uczestnicy warsztatów oraz plenerów artystycznych organizowanych przez CSE Światowid i rzeźb nagrodzonych w ramach konkursu Ceramiony.

W środku pandemii, w czasie remontu, w momencie, kiedy trwa kolejny lockdown, my zapraszamy do uczestniczenia w wystawie on-line, która mamy nadzieję będzie jaskółką zmian i znakiem, że niebawem wszystko wróci do rzeczywistości.

Aranżacja wystawy ma na celu pokazanie interakcji, wzajemnego oddziaływania malarstwa i rzeźby. Obiekty rzeźbiarskie usytuowane zostały w specjalnych gablotach, aby ekspozycja była swego rodzaju zwornikiem, który skupia w sobie energię obrazów. Wystawa "W przestrzeni CSE Światowid" wyróżnia się różnorodnością materiału, a jednocześnie wydaje się być spójna w odbiorze i inspirująca. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego spaceru on-line. Oko naszej kamery prezentuje tę bardzo ciekawą ekspozycję.