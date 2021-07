W Światowidzie nie ma nudy!

Kolaże z elementami morza i oceanu, lampiony i kolorowe doniczki czy też pióropusz indiański – to tylko niektóre wyzwania, jakie czekały na najmłodszych w ramach cyklu zajęć „Wakacje pełne sztuki w Światowidzie”. Ale to nie koniec! Przed nami jeszcze trzy turnusy artystycznych przygód!

Jak co roku w wakacje Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprosiło dzieci na zajęcia artystyczne. Pierwszy tydzień zajęć za nami, a więc jest to dobry czas na małe podsumowanie. Poprosiliśmy naszych dzielnych małych artystów o podzielenie się wrażeniami.

- Bardzo mi się podobało. Na pewno będę chciała po wakacjach też tu przychodzić – mówi przejęta 6-letnia Anielka. Najfajniejsze było to, że codziennie robiliśmy coś nowego i że mogłam spotkać się z koleżankami – dodaje Anielka.

- Mi najbardziej podobały się pióropusze, nie spodziewałam się, że można zrobić samemu taki indiański gadżet – zachwyca się 7-letnia Hania. – To naprawdę super sprawa, że pani pokazała nam jak można zrobić coś tak fajnego – wymienia Hania.



Dzieci pod okiem doświadczonych instruktorów mogły rozwinąć sprawność manualną oraz wykorzystać różnorodne techniki plastyczne. - Na zajęciach z jednej strony chcemy, aby dzieci dobrze się bawiły, ale także, żeby nauczyły się czegoś nowego. Co ważne, wszystkie zajęcia odbywają się w nowych, profesjonalnych w pełni wyposażonych salach plastycznych – mówi Agata Marcinkowska, referent ds. plastyki CSE „Światowid” – Cieszymy się, że możemy kształcić dzieci i młodzież w tak dobrych warunkach. To pozwala nam jeszcze lepiej odkrywać i wspierać ich talenty i pasję – uzupełnia Agata Marcinkowska.

Zapraszamy dzieci do udziału w następnych zajęciach. Każdy turnus to inne twórcze wyzwania! W lipcu i sierpniu w naszych pracowniach spotykamy się w terminach:

Tydzień 2 – 19-23.07.2021 warsztaty w pracowni malarskiej

Tydzień 3 – 02-06.08.2021 warsztaty w pracowni malarskiej

Tydzień 4 – 09-13.08.2021 warsztaty w dziecięcej pracowni plastycznej

Zapisy i więcej informacji

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy e-mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl lub telefoniczne 605-636-670. Koszt udziału w pojedynczych zajęciach to 25 zł zaś koszt udziału dziecka za 5 dni to 100 zł. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które wykupią tygodniowy karnet.