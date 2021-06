W to LAT!O będzie twórczo

Już w najbliższy weekend powracają z przytupem i zwiększoną siłą działania - „Rozbójnicy na ulicy” po raz piąty rozgoszczą się w Elblągu. Tegoroczna edycja dodatkowo rozszerzona została o sobotnie warsztaty artystyczne.

Choć miniony rok nie był dla nich łaskawy i cichutko siedzieli w lesie, w te wakacje ponownie zawojują elbląską starówkę. Tym razem jednak będzie nieco inaczej, co oznacza po prostu więcej dobrej zabawy oraz rodzinnych warsztatów sztuki wszelakiej - zapewniają organizatorki. Inauguracja działań projektu „LAT!O - Letnie Akcje Teatralne” nastąpi w nadchodzącą sobotę 12 czerwca o godzinie 12.00 na placu przed Ratuszem Staromiejskim.

LAT!O to cykl czterech weekendowych spotkań ze sztuką w różnorodnych wydaniach - sztuką kulinarną, plastyczną, teatralną. Soboty to dzień warsztatowy pn. „Wygadana sztuka”, w którym zapraszamy całe rodziny na specjalnie przygotowane dla nich działania i wyzwania twórcze prowadzone przez zaproszonych gości oraz nasz zespół animacyjny. - wyjaśniają organizatorki - W niedzielę zaś powróci rozbójnicka banda, czyli plenerowe teatry i masa dobrego czasu razem w ramach akcji „Rozbójnicy na ulicy”.

Na pierwsze dwa spotkania warto zarezerwować sobie nadchodzący weekend. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną IDEA przy współudziale finansowym samorządu miasta Elbląga. Partnerami tegorocznych wydarzeń są Centrum Sztuki Galeria EL oraz Biblioteka Elbląska.



LAT!O: AKCJA I 12-13 czerwca 2021 Co będzie się działo?

warsztaty artystyczne Wygadana Sztuka

JADALNE ZEGARY SALVADORA DALEGO

Sobota, 12.06, godz. 12.00-14.00 / plac przed Ratuszem Staromiejskim

Znacie obraz Salvadora Dalego „Trwałość pamięci”? Czy Wy też zamiast, rozpuszczających się w słońcu zegarów, widzicie… naleśniki? Czy przemijający czas może smakować jak okrągły placek?

Podczas warsztatów zakosztujemy sztuki kulinarnej - wspólnie przygotujemy piękny, artystyczny, naleśnikowy posiłek.



Rozbójnicy na ulicy - plenerowy spektakl teatralny

JAK CZESIEK I WIESIEK ZNALEŹLI APETYT

Niedziela, 13.06, godz. 16.00 / dziedziniec Galerii EL



Stali bywalcy zbójnickich spotkań z teatrami mieli już okazję poznać dwójkę zabawnych przyjaciół. W tym roku rozbójnicy zapraszają na kolejne spotkanie z nimi, czyli drugą część przygód - podróż Wieśka i Cześka w poszukiwaniu apetytu. Tym razem dwójkę bohaterów nurtuje pytanie: Co to za typ, ten Apetyt? Czy ich wspólna, szalona przygoda zakończy się sukcesem? Może kluczem do sukcesu okaże się motto naszych ulubieńców: Czy jesteś duży, czy jesteś mały, zjadasz warzywa jesteś wspaniały! Sprawdźcie to sami. A po spektaklu zapraszamy widzów na smakowite mini-warsztaty.