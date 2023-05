Wakacje w Światowidzie

W te wakacje nikt nie będzie się nudził. CSE „Światowid” w Elblągu przygotowało bogatą ofertę zajęć i warsztatów artystycznych. Wspólnie poznamy techniki malarskie i plastyczne. Zajęcia odbywać się będą w odpowiednio przystosowanych salach i pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Światowid zaprasza od pierwszego tygodnia lipca. Zaczynamy od warsztatów malarskich:

>> Magiczny Świat Sztuki w pracowni malarskiej, termin: 03.07. – 07.07.2023

Po raz kolejny udowodnimy, że wakacje w mieście nie muszą być nudne. Podczas warsztatów będziemy inspirować się rozmaitymi technikami malarskimi.

W programie mi.in. letnia plaża malowana bańkami mydlanymi na płótnie, techniki Pouringu Sgraffito, portret w technice suchej pasteli, malowanie na tkaninie i szkle.

Podczas 5 dniowych warsztatów artystycznych dzieci i młodzież zdobędą twórcze doświadczenia, nauczą się doskonalić swoją pracę, odnajdą wiele nowych rozwiązań, dzięki, którym harmonijnie połączą się ze światem sztuki.

Warsztaty Magiczny Świat Sztuki rozwiną wyobraźnię dzieci oraz gust artystyczny, przyczynią się do rozwoju osobowości dziecka, dadzą możliwość rozrywki i edukacji. Warsztaty artystyczne - to miejsce na twórczą wyobraźnię i realizację najśmielszych pomysłów twórczych!

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały!

Magiczny Świat Sztuki w pracowni malarskiej:

- oferta skierowana do dzieci w wieku 6-12 lat

- termin: 3.07.2023 - 7.07.2023, godz. 10:00-12:00

- odpłatność: 200 zł./tydzień/dziecko

- liczba miejsc ograniczona

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

tel. 55 611 20 85,

e-mail: jana.nelyn@swiatowid.elblag.pl

Plastyka połączona z nauką języka – to propozycja Światowida na drugi tydzień lipca:

>> Warsztaty plastyczne prowadzone w języku angielskim - Mixed Media Art Workshops, termin: 10.07. – 14.07.2023

Zapraszamy na tydzień kreatywnych warsztatów plastycznych, których głównym celem jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i kreatywności dzieci. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo pozwala na praktykę języka obcego w formie swobodnego zanurzenia w nim. Każdy dzień oparty jest o inne techniki plastyczne, inny temat, dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać różnorodne formy twórczej ekspresji. Dzieci zainspirowanie malarzami, architektami i współczesnymi artystami wykonają plastyczne prace sięgające od głębin mórz i oceanów, poprzez otaczający ich świat, aż do odległych galaktyk. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorkę z wieloletnim stażem i doświadczeniem pracy w jednym londyńskich liceów w departamencie Sztuk Wizualnych. Tematyka: under the sea, beyond the sun, modern city, fairy tales, things around us.

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które:

- lubią malować, rysować, tworzyć;

- chciałyby spędzić czas w twórczy sposób, w przyjemnej i relaksującej atmosferze, rozwinąć swoją kreatywność i wyobraźnię;

- potrafią komunikować się w języku angielskim, choćby w małym stopniu i chciałyby poćwiczyć tę komunikację w naturalny sposób.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały!

Warsztaty plastyczne prowadzone w języku angielskim - Mixed Media Art Workshops :

- oferta skierowana do dzieci w wieku 8-12 lat

- termin: 10.07.2023 - 14.07.2023, godz. 10:00 – 12:00

- odpłatność: 200 zł./tydzień/dziecko

- liczba miejsc ograniczona

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

tel. 55 611 20 59,

e-mail: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl

Kolejną propozycją Światowida jest wizyta w pracowni plastycznej:

>> Wakacyjny plecak rozmaitości, termin: 17.07 – 21.07. 2023

Nie wyjeżdżając będziemy podróżować. Zwiedzimy kraje, epoki, galerie. Doświadczymy szalonych, artystycznych przygód wypełniając wakacyjny plecak rozmaitości. Poprzez realizacje plastyczne tworzone rozmaitymi technikami poznamy różnorodność kultur, ich bogactwo. Poszukamy różnic i wspólnych elementów, tego co łączy ludzi na całym świecie. Do plecaka rozmaitości spakujemy własnoręcznie wykonaną grecką wazę, godną starożytnych Greków. Z wędrówek po Ameryce Południowej zabierzemy lamy, leniwce i różnobarwne ptaki przy okazji zanurzając się w kolorowym świecie barw i doświadczając, czym jest kolor oraz jakie ma dla nas znaczenie. Natomiast z europejskich wojaży przywieziemy między innymi fikuśny domek na drzewie. Nasz Światowidowy plecak wypełni się kolorem, radością i śmiechem. Nie może Was zabraknąć.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i zapewniamy wszelkie materiały!

Wakacyjny plecak rozmaitości:

- oferta skierowana do dzieci w wieku 6-12 lat

- termin: 17.07.2023 - 21.07.2023, godz. 11:00-13:00

- odpłatność: 200 zł./tydzień/dziecko

- liczba miejsc ograniczona

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

tel. 55 611 20 85,

e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl