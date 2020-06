Wakacyjne warsztaty językowe „English is easy”

Czy wakacje to dobry czas na naukę języka obcego? Oczywiście, zwłaszcza jeśli jest to nauka w formie zabawy. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu organizuje dla dzieci w wieku od 11 do 12 lat pięciodniowy cykl warsztatów języka angielskiego.

Wakacyjne zajęcia językowe dla dzieci to przede wszystkim okazja do zdobycia nowej wiedzy albo nadrobienia zaległości, a przy tym zawarcia nowych znajomości i świetnej zabawy. Na warsztatach w Światowidzie przyswoimy angielskie słownictwo, będziemy rozwiązywali rebusy i odgadywali kalambury. Nie zabraknie też czasu na wypowiedzi ustne i ćwiczenia manualne. Zapisy na zajęcia Pięciodniowe warsztaty realizowane będą w terminie od 17 do 21 sierpnia 2020 r., w godzinach od 10.00 do 12.00 w CSE „Światowid”. Liczba miejsc jest ograniczona. Koszt tygodniowego karnetu wynosi 200 zł. Dodatkowe informacje i zapisy: Aleksandra Bednarczuk, tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"