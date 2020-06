Wakacyjne warsztaty „Klasyka dla plastyka”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza młodzież na cykl wakacyjnych warsztatów plastycznych. Rozpoczniemy od podstaw rysunku, aby przez malarstwo i plener fotograficzny płynnie przejść do rzeźby w technice asamblażu i zakończyć cykl spotkań grafiką.

Każde spotkanie skupi się na innej dziedzinie sztuki, a kolejne zajęcia będą bazować na doświadczeniach i wiedzy zebranej na poprzednich. Ten niemalże „maraton artystyczny” pozwoli odkryć, w czym młody adept plastyki czuje się najpewniej i co sprawi mu najwięcej radości. Możliwe, że to właśnie w te wakacje odkryje swoje „artystyczne ja”. Pięciodniowe warsztaty kierowane są do młodzieży (13-15 lat) uzdolnionej plastycznie, wykazującej zainteresowanie sztuką lub chęciami do rozwoju artystycznego.



Tematyka zajęć

Nasze spotkania zaczniemy od rysowania, które jest elementarną umiejętnością w „arsenale” plastyka. Na sprawnym operowaniu linią, plamą i skalą szarości bazuje dalszy rozwój w innych dziedzinach sztuki. Zaczynając od podstaw – narysujemy martwą naturę klasycznymi narzędziami, czyli węglem lub ołówkiem. Nauczymy się m.in. komponować, przenosić proporcje, przedstawiać perspektywę, zmieniać kolory na szarości czy różnicować światłocień.

W kolejnym dniu naszych warsztatów przejdziemy do malarstwa. Rozbudzimy w sobie wrażliwość kolorystyczną, zastosujemy melanż barwny i namalujemy nową kompozycję martwej natury. Dowiemy się, czym jest impast i laserunek. Wykorzystamy m.in. farby akrylowe, bawełniane podobrazia, szpachelki malarskie.

Podczas trzeciego spotkania skupimy się na fotografowaniu. Fotografia to z języka greckiego rysowanie za pomocą światła, a jednocześnie sprawdzian naszej wrażliwości na obrazy dwuwymiarowe. Zdjęcia są w dzisiejszym świecie wszechobecne i bardzo często służą jako kanwa do dalszej pracy twórczej. Nie może ich zabraknąć w naszym rozwoju. Wyjdziemy razem w plener. Spojrzymy na świat przez nasz artystyczny „filtr”. Przespacerujemy się po Starym Mieście, zwiedzimy elbląskie uliczki, odwiedzimy lokalne parki, dokumentując naszą wycieczkę własnymi telefonami i aparatami cyfrowymi. Na koniec spotkania usiądziemy i pochwalimy się naszymi najlepszymi ujęciami.

W czwartym dniu warsztatów poznamy asamblaż. Myślenie trójwymiarowe jest bardzo przydatne w przekładaniu wyobrażeń na świat rzeczywisty. Aby je rozwinąć, poćwiczymy nasze umiejętności kompozycyjne w owej technice asamblażu. Każdy z uczestników wylosuje temat do opracowania, aby powstała unikatowa praca.

Zwieńczeniem warsztatów będą zajęcia z grafiki. Grafika to nie tylko codzienny nadmiar informacji w postaci wydrukowanych plakatów, ulotek czy bannerów. Ma ona też swoją drugą stricte artystyczno-warsztatową stronę, która charakteryzuje się odbiciem lustrzanym. Najpierw rysujemy na matrycy, a później projekt odbijamy na papierze. Na ostatnim spotkaniu spróbujemy naszych sił w dwóch technikach: monotypii i suchej igle. Sama nazwa monotypii wskazuje na swojego rodzaju unikalność. Klasyfikowana jest pomiędzy grafiką a malarstwem i charakteryzuje się otrzymywaniem niepowtarzalnych odbitek. Sucha igła to technika wklęsłodrukowa. Cechuje ją wrażliwa, rozedrgana kreska. Będziemy rysowali na matrycach z pleksi, a następnie wcierali farbę w rowki i drukowali przy pomocy prasy graficznej.

Zapisy na zajęcia

Zapraszamy na wakacyjne spotkanie ze sztuką! Pięciodniowe warsztaty realizowane będą w terminie od 17 do 21 sierpnia w godzinach od 10.00 do 14.00, w salach plastycznych CSE „Światowid” i częściowo również w plenerze. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 osób w grupie. Koszt tygodniowego karnetu wynosi 250 zł. W cenę wliczone są potrzebne materiały plastyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów.

Dodatkowe informacje i zapisy: Aleksandra Bednarczuk, tel. 605 636 670, email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl