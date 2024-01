Walentynkowe warsztaty literackie

Stowarzyszenie ALTERNATYWNI zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych warsztatach literackich, które odbędą się w najbliższą sobotę (3 lutego), o godz. 12 w Bibliotece Elbląskiej. Tematem przewodnim warsztatów będą Walentynki.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu warsztatowym zachęcamy do przyniesienia ze sobą jednego wiersza lub krótkiego fragmentu prozy własnego autorstwa, nawiązującego do tematu Walentynek. Jednakże, posiadanie własnego tekstu nie stanowi niezbędnego warunku uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym.