Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę wydarzenia Retrospekcja WAMA Film Festival. Już jutro przez dwa dni o godz. 18:00 widzowie będą mieli możliwość obejrzenia produkcji krótkometrażowych oraz filmu pełnometrażowego Wstęp na seanse jest bezpłatny.

WAMA Film Festiwal to największe wydarzenie filmowe w województwie warmińsko-mazurskim. Formuła i tematyka WAMA Film Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. Promujemy regionalizm, euroregiony, ideologię „glokalizmu”. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata

Harmonogram projekcji:

20 września godz. 18:00

Psie Pole, reżyseria: Michalina Musialik, czas trwania: 12 minut

Zamknięte w mieszkaniu, wraz z rozkładającym się ciałem właścicielki, zwierzęta próbują przetrwać. W tej trudnej sytuacji jeden z psów odkrywa, że miłość do właścicielki jest mocniejsza niż zwierzęcy instynkt.

Przestrach, reżyseria: Joanna Helena Szymańska, czas trwania: 27 minut

„PRZESTRACH” to osadzona w mazurskiej wiosce magiczna i brutalna opowieść o niezwykłej więzi pomiędzy ojcem, a ośmioletnią córką i o tym jak straszne konsekwencje może mieć próba odebrania nadwrażliwej dziewczynki uzależnionemu od alkoholu Muzykowi. Mała Ula nie wie, że na przyjęciu komunijnym zamiast wyczekiwanej matki, która odeszła, zjawi się kuratorka z ośrodka opieki społecznej gotowa natychmiast zabrać ją do domu dziecka. Jednak dziewczynka nigdy i nikomu nie pozwoli na odebranie tego, co udało się jej ocalić po odejściu matki. Razem ze swoim ojcem, lokalnym organistą, wbrew wszystkiemu i wszystkim wierzy, że kobieta wróci i wciąż czeka na ten moment. Radosny, majowy dzień pierwszej komunii świętej zmieni się w koszmarny triumf dzikiego świata mazurskiej przyrody, który jest jedynym sprzymierzeńcem małej Uli.

Niewolnik, reżyseria: Grzegorz Piekarski, czas trwania: 29 minut

W ramach nowego programu penitencjarnego Nikodem odbywa wyrok w domu Mai i Łukasza. Para ma nad nim pełną władzę i z zaskoczeniem przyjmuje informację pozytywnym rozpatrzeniu apelacji i odzyskaniu wolności przez Nikodema. Chociaż bohaterowie mogliby się rozstać i nigdy więcej nie spotkać, spędzają razem jeszcze jeden dzień.

Dad you've never had, reżyseria: Dominika Łapka, czas trwania: 30 minut

Subtelnie opowiedziana historia o skomplikowanej relacji córki z ojcem. Córka wyrusza w podróż do ojca, który ją kiedyś odrzucił. Ojciec wpuszcza dziewczynę do swojego mieszkania, stara się odpowiedzieć na jej pytania, razem pochylają się nad listami, które przez lata do siebie pisali. Córka sprząta i porządkuje świat ojca oraz swoją relację z nim. Pomiędzy bohaterami dochodzi do niełatwej konfrontacji. To film o ogromnej tęsknocie za ojcem i o akceptacji, że ta tęsknota nigdy nie zostanie zaspokojona.

21 września godz. 18:00

Aida, reżyseria: Jasmila Žbanićprod. Jasmila Žbanić, Damir Ibrahimović, czas trwania: 101 minut

Aida (warta wszystkich nagród, wybitna kreacja Jasny Đuričić) pracuje w bazie ONZ, wokół której gromadzą się tysiące cywilów. Szukając w tłumie męża i synów, wierzy, że uda jej się kogoś przekonać, komuś wytłumaczyć, wybłagać jeden podpis, wynegocjować życie. Ta wstrząsająca, chwytająca za gardło, do głębi poruszająca opowieść o samotności ofiary zbiera rewelacyjne recenzje i rozpala emocje widzów.