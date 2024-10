Warsztaty artystyczne „Przystanek kubizm” - zainspirują region

Projekt "Połączeni sztuką" realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu rozpoczyna realizację kolejnych warsztatów, które tym razem odwiedzą Braniewo (4.10), Kadyny (22.10), Gronowo Elbląskie (24.10) i Pasłęk (25.10).

Wraz z mieszkańcami tych miejscowości będziemy tworzyć obrazy inspirowane kubizmem. Będzie to doskonała okazja do międzypokoleniowej współpracy, gdyż w twórczej pracy może wziąć udział każdy zainteresowany. Oczywiście stworzone na warsztatach obrazy uczestnicy zabiorą do domu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.