Warsztaty kolażu analogowego z Natalią Koniuszy

Dla kogo są te warsztaty? Są skierowane zarówno do osób początkujących, jak i tych, które mają już doświadczenie w pracy z kolażem. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież, a także wszystkich, którzy chcą odkryć nowy sposób twórczej ekspresji.

Czego się nauczysz?

Podczas spotkania uczestnicy poznają podstawy kolażu analogowego – techniki, kompozycję, dobór kolorów oraz sposoby budowania narracji wizualnej. Zostaną wprowadzeni w historię kolażu jako formy sztuki, a także dowiedzą się, jak świadomie korzystać z materiałów, łączyć elementy i tworzyć harmonijne, pełne znaczeń kompozycje.

Co będziemy robić?

-Tworzenie autorskich kolaży na bazie inspiracji i mapy myśli

- Eksperymentowanie z kompozycją i kolorem

- Poznanie podstawowych zasad prawa autorskiego w kontekście ilustracji kolażowej

- Praca manualna z papierem, nożyczkami, klejem i różnymi teksturami

- Odkrywanie nieoczywistych połączeń i surrealistycznych form w sztuce kolażu

Co zyskasz?

Nową umiejętność twórczą, relaks i oderwanie się od codzienności, możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę, gotowy, unikalny kolaż, który zabierzesz ze sobą...

Prowadząca:

Warsztaty poprowadzi Natalia Koniuszy – trójmiejska ilustratorka i graficzka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na co dzień zajmuje się projektowaniem graficznym połączonym z ilustracją kolażową. W swoich pracach skupia się na przedstawieniu kobiety i natury, często w surrealistycznych światach, balansujących na pograniczu snu i jawy. Na co dzień prowadzi warsztaty kolażu analogowego dla dzieci i dorosłych we współpracy z instytucjami kultury.

instagram Natalia Koniuszy | collage (@natalia.kn) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Nie musisz mieć doświadczenia ani specjalnych materiałów – wszystko będzie na Ciebie czekać na miejscu!

Przyjdź i pozwól sobie na kreatywną podróż w świat kolażu!

09.04.2025, godzina 15:00 – 18:00

CSE Światowid w Elblągu, Galeria Nobilis

Koszt 50 zł, bilety dostępne na Kup bilet - Kino Światowid Elbląg

Liczba miejsc ograniczona – zapisz się już dziś!

Istnieje możliwość wystawienia Faktury VAT, w tym celu przed zakupem skontaktuj się z Katarzyną Olewniczak:

e-mail: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl,

tel. 55 611 20 89