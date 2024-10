Warsztaty Lady Latino

Szukasz sposobu na odkrycie w sobie nowych pokładów energii, gracji i pewności siebie? Warsztaty taneczne Lady Latino to idealna okazja, aby nauczyć się zmysłowych tańców latynoamerykańskich, a jednocześnie zrelaksować się i poczuć pewniej we własnym ciele. Dołącz do nas i odkryj pasję, która doda Ci sił do działania na co dzień!

Warsztaty Lady Latino to wyjątkowa propozycja skierowana do kobiet, które pragną poczuć się pewniej, wyrazić swoją kobiecość i rozwinąć swoje umiejętności taneczne w rytmach takich tańców, jak samba, salsa, cha-cha, jive, bachata i merengue. To nie tylko taniec – to prawdziwa podróż w głąb siebie, która pomoże Ci zyskać nowe pokłady energii, odprężyć się i oderwać od codziennego stresu. Podczas warsztatów nauczysz się podstawowych kroków tych zmysłowych i dynamicznych tańców, co sprawi, że nawet jeśli nigdy wcześniej nie tańczyłaś, szybko odnajdziesz się na parkiecie. Instruktorzy zadbają o przyjazną atmosferę, w której każda uczestniczka będzie mogła poczuć się komfortowo i czerpać radość z tańca. Program warsztatów obejmuje pięć kluczowych elementów: 1. Nauka podstawowych kroków – zajęcia obejmują przystępne wprowadzenie do technik i ruchów latynoskich tańców, co umożliwia każdej kobiecie, niezależnie od poziomu zaawansowania, cieszenie się tańcem. 2. Kobiecość i zmysłowość w ruchu – warsztaty skupiają się na podkreśleniu kobiecej energii i elegancji, pomagając uczestniczkom odkryć w sobie nowe pokłady gracji. 3. Odreagowanie stresu i poprawa samopoczucia – rytmiczne ruchy do latynoskiej muzyki to doskonały sposób na pozbycie się napięcia i poczucie przypływu pozytywnych emocji. 4. Zwiększenie pewności siebie – Lady Latino pozwala wyrazić siebie poprzez taniec, przełamać zahamowania i rozwinąć pewność siebie. 5. Poprawa sylwetki i kondycji fizycznej – regularne zajęcia taneczne to także świetny trening, który wzmacnia mięśnie, poprawia kondycję i wysmukla sylwetkę.

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach są liczne. Oprócz nauki tańca, zyskasz lepsze samopoczucie, uwolnisz się od codziennego stresu, a Twoje ruchy staną się bardziej pewne, płynne i pełne gracji. Co więcej, spędzisz czas w atmosferze wsparcia i radości, zdobywając nowe znajomości i czerpiąc pozytywną energię od innych uczestniczek. Nie musisz mieć doświadczenia w tańcu – wystarczy chęć do zabawy i odrobina odwagi! Lady Latino to warsztaty, które obudzą w Tobie energię, grację i pasję, pomagając Ci odkryć nową, pewniejszą siebie. Dołącz do nas i poczuj latynoamerykański rytm! Warsztaty taneczne "Lady Latino" odbędą się 9 listopada o godz.: 13:00. Bilety można nabyć: - online – https://bilet.swiatowid.elblag.pl/index.php/repertoire.html?id=28402 - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00. Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Marcina Kuchcińskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurski

CSE Światowid