Warsztaty robienia latawców

W świecie pełnym ekranów i smartfonów, czasem zapomina się o prostych, ale magicznych radościach dzieciństwa. Dlatego 31 sierpnia, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu stanie się areną dla pasjonatów nieba i wiatru. Co będziemy robić? Tworzyć latawce!

Latawce - te barwne płaty unoszące się na wietrze - to nie tylko zabawka, ale prawdziwa brama do przygód. Kiedyś były symbolem swobody i marzeń. W czasach, gdy nie było telefonów, ludzie łączyli się z niebem poprzez te proste konstrukcje. Dziś, powracają do łask jako symbol chwil spędzonych wspólnie, na świeżym powietrzu.

Warsztaty w Światowidzie to nie tylko okazja do stworzenia własnego latawca. To także szansa na odkrycie, jak wielkie znaczenie może mieć wspólne działanie rodziców i dzieci. Bo co może być cenniejsze niż chwila spędzona z dzieckiem, wpatrując się razem w krążący nad głowami latawiec?

Nasze warsztaty to czas, by dać skrzydła swojej wyobraźni i poczuć wiatr we włosach. Dlatego zapraszamy do CSE „Światowid" w Elblągu, 31 sierpnia, by wspólnie urzeczywistnić marzenia o lotach w niebo, bo „kto pod wiatr idzie, ten latać się nauczy".



Data: 31 sierpnia 2024 r.

Godzina: 11:00 - 14:00

Miejsce: pracownia tkacka i rękodzieła artystycznego, CSE „Światowid" w Elblągu

Cena: 30 zł

Dla kogo: dzieci i młodzież w wieku 12+



Zapisy oraz dodatkowe informacje:

tel. 55 611 20 59, e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl



Liczba miejsc ograniczona.



Do zobaczenia na warsztatach!