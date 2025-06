Muzyczne świętowanie w Elblągu

Drugi dzień Elbląskiego Święta Muzyki za nami. Zobacz zdjęcia z imprezy w Bażantarni.

Kolejny dzień EŚM upłynął pod znakiem... jazzu, rocka, funku, trance'u i wielu innych gatunków. Impreza jest skonstruowana tak, że faktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, chociaż nie usłyszymy tam zazwyczaj kawałków, które proponują nam rozgłośnie radiowe.

- Brawa dla organizatorów! Świetna muzyka, sceneria i klimat. Ogromne podziękowania za strefę dla dzieci, rodzice mogli spokojnie nacieszyć się muzyką - to jeden z komentarzy w mediach społecznościowych poświęcony imprezie.

Rzeczywiście, na Elbląskim Święcie Muzyki widać sporo rodzin z dziećmi, ale też grup znajomych, par, młodzieży czy seniorów. My posłuchaliśmy wczoraj koncertu Tropical Soldiers in Paradise na głównej scenie imprezy. Tuż obok można było odwiedzić food trucki czy skorzystać z towarzyszących koncertom atrakcji. Wisienką na torcie był wieczorny koncert Łukasza Lacha na szczycie Góry Chrobrego (chociaż tutaj odbiór dość refleksyjnego występu nieco zaburzał ciągły obustronny ruch trwający na górze, odbywający się na ścieżce jaką wytyczała nieskoszona trawa). Później jednak tą samą ścieżką przeszła parada lampionów przygotowana przez a3 Teatr i wyglądało to naprawdę atrakcyjnie. Dopiero gdy ruszył pochód było tak naprawdę widać, jak dużo osób zdecydowało się wziąć udział w tej części imprezy.

To oczywiście nie koniec wydarzeń, bo Elbląskie Święto Muzyki trwa również w niedzielę. Poniżej program wydarzeń na dziś:

TB

Łukasz Lach i koncert na Górze Chrobrego. Fot. Anna Dembińska

22 𝘊𝘡𝘌𝘙𝘞𝘊𝘈 niedziela

17:00 koncert Loster (rock) | Mała Scena

18:00 koncert KOSMONAUCI (jazz hip-hop) | Scena Główna

19:30 koncert BUBA BADJIE KUYATEH Trio (etno) | Mała Scena

21:00 koncert CONTEMPORARY NOISE SEXTET (jazz) | Scena Główna

𝙔𝘼𝙍𝘼𝘽𝙐𝙇𝙇𝘼 𝙎𝘾𝙀𝙉𝘼 𝙀𝙇𝙀𝙆𝙏𝙍𝙊 (𝘿𝙅)

(Organic House, Melodic House, Deep House, Progressive House, Nu Disco)

Say moon

Andree

Peter B.

Venturi

FunkyFlex

Martin Petterson

***Program występów może ulec zmianie**

𝙋𝙊𝙉𝘼𝘿𝙏𝙊:

ᴄᴀᴌʏ ᴡᴇᴇᴋᴇɴᴅ:

Stemplobrazy Live (Strefa Art)

Spray Mi Auto - happaning (Strefa Art)

GIEŁDA WINYLI

Pokazy Akrobatów

Strefa Kids (sobota - niedziela 16:00 - 19:30)

warsztaty | happeningi | dekoracje przestrzenne