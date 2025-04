Warsztaty „Smaki Żywiołów – Herbata i Kawa Pięciu Przemian”

Zanurz się w aromatyczny świat herbat i kaw przygotowywanych zgodnie z pradawną filozofią Pięciu Przemian! 14 maja o godzinie 10 zapraszamy do Pracowni Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego w CSE "Światowid" w Elblągu na wyjątkowe, bezpłatne warsztaty pt. „Smaki Żywiołów – Herbata i Kawa Pięciu Przemian”.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się:

- czym jest filozofia Pięciu Przemian i jak można ją wykorzystać w codziennym życiu,

- jak komponować smaki herbat i kaw w harmonii z cyklem natury,

- jakie właściwości mają poszczególne składniki i jak wpływają na nasze samopoczucie.

To idealna okazja, by nie tylko spróbować czegoś nowego, ale także poszerzyć swoją wiedzę o holistycznym podejściu do żywienia i rytuałów związanych z napojami.

Wstęp bezpłatny – obowiązują zapisy!

Zgłoszenia: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl

Tel. 55 611 20 59

Liczba miejsc ograniczona – zapraszamy serdecznie!