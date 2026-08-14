19 sierpnia o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu odbędą się warsztaty street art połączone ze wspólnym tworzeniem muralu.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”. Warsztaty będą okazją do poznania podstaw graffiti i street artu oraz spróbowania swoich sił w tworzeniu wielkoformatowej pracy artystycznej. Jednym z elementem wydarzenia będzie wykonanie muralu, który stanie się trwałym śladem zaangażowania mieszkańców w zmiany zachodzące na Zatorzu. Działanie ma nie tylko rozwijać kreatywność uczestników, ale również integrować mieszkańców, budować poczucie wspólnoty i zachęcać do aktywnego współtworzenia przestrzeni swojej dzielnicy. Wstęp wolny.