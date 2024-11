Warsztaty „Twórcza Ekspresja” – Odkryj Siebie na Płótnie

Warsztat malarski „Twórcza Ekspresja" to propozycja dla wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w świat sztuki i odkryć swoje unikalne podejście do malarstwa. Dzięki przyjaznej atmosferze i przestrzeni na swobodną twórczość, każdy uczestnik ma szansę wyrazić emocje, które płyną prosto z serca i wyobraźni. Spotykamy się w sobotę 9 listopada o godzinie 10.

Warsztaty „Twórcza Ekspresja" oferują wyjątkową możliwość rozwoju artystycznego, niezależnie od dotychczasowego doświadczenia z malarstwem. Na specjalnie przygotowanych płótnach o wymiarach 40x50 cm uczestnicy mogą puścić wodze fantazji i oddać się kreacji. Bez narzuconych reguł i bez potrzeby posiadania umiejętności technicznych, każdy ma szansę wyrazić siebie w formie, która najbardziej odpowiada jego osobistemu stylowi.



Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość eksperymentowania z różnorodnymi technikami i tematami, od abstrakcji i ekspresji emocjonalnej po inspirowane muzyką kompozycje. Zajęcia te stwarzają idealne warunki do poznania sztuki na swój własny sposób, a instruktorzy zachęcają do indywidualnych interpretacji i odważnego poszukiwania nowych ścieżek artystycznych.



„Twórcza Ekspresja" to także przestrzeń relaksu i odprężenia. Z dala od codziennych obowiązków, uczestnicy mogą skupić się wyłącznie na sztuce, co sprzyja wewnętrznej harmonii i pozytywnemu nastawieniu. Każdy zakończony obraz staje się osobistym dziełem sztuki, które uczestnik zabiera na pamiątkę – jako dowód własnej kreatywności oraz efektowne wspomnienie artystycznej przygody.



Te warsztaty to więcej niż tylko nauka malowania; to podróż w głąb siebie i sposób na wyrażenie własnych emocji za pomocą farb i pędzla.



Zapraszamy w sobotę 9.11.2024 do Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu na event Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet.



Warsztat malarski "Twórcza ekspresja" odbędzie się 9 listopada o godz.: 10:00.

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.