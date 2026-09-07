Warsztaty urban sketchingu

W dniach 12 i 19 września w Bibliotece Elbląskiej odbędą się warsztaty urban sketchingu z Kolektywem Kreatywnym Wyszło Jak Wyszło. Zapraszamy osoby w wieku 15 + (młodzież, młodych dorosłych, dorosłych). Termin do wyboru. Obowiązują zapisy.

Kolektyw Kreatywny Wyszło Jak Wyszło – tworzą krótkie formy prozatorskie i komiksowe, ilustrują oraz projektują grafiki. W ramach Kolektywu wspólnie fotografują analogowo, brudzą się farbą drukarską przy grafice warsztatowej i fascynują się przestrzenią miejską. W swoich pracach lubią łączyć krytyczne podejście socjologiczne z entuzjazmem antropologicznym i odrobiną marzeń sennych.

W czasie warsztatów urban sketching podzielą się sposobami na obserwację przestrzeni miejskiej i uchwycenie jej rytmu na papierze. Pokażą też, jak rysować na żywo, nawet jeśli nie ma się doświadczenia.

Warsztaty są bezpłatne, wszystkie potrzebne artykuły plastyczne będą zapewnione przez organizatora.

Wiek: od lat 15.

Do wyboru: 12 września, godz. 10:30 lub 19 września, godz. 10:30.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

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tel. 55 625 60 32

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