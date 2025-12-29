Warsztaty w Galerii EL

Czas na kolejne Twórcze Spotkania. Będziemy pracować z marzeniami, planami i potrzebami - zarówno tymi dużymi, jak i całkiem codziennymi. Krok po kroku pokażemy, jak stworzyć mapę marzeń - czym ona właściwie jest, jak ją komponować i jak sprawić, by nie była tylko ładnym kolażem, ale realnym wsparciem w porządkowaniu myśli i wyznaczaniu kierunków.

Będzie trochę rozmowy, kilka sprawdzonych patentów i dużo czasu na własną pracę twórczą. Każda osoba stworzy swoją mapę i zabierze ją ze sobą do domu. To spotkanie dla tych, którzy lubią bujać w obłokach, i dla tych, którzy wolą konkret, listy i cele - bez oceniania, za to z dużą dawką uważności i przyjemności z tworzenia.

Prosimy o przyniesienie kolorowych magazynów (np. „Twój Styl”, „Zwierciadło” i podobnych) - każdy egzemplarz może stać się inspiracją i pomóc zilustrować marzenie, pragnienie lub potrzebę.

Kiedy: 10 stycznia 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania STYCZEŃ”, imię i nazwisko, wiek oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach- jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Uwaga! O uczestnictwie w warsztatach poinformujemy Państwa najwcześniej 7 stycznia 2026 roku.