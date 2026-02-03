Warsztaty w Galerii EL

Punktem wyjścia do warsztatu będzie przyjaźń Barbary Hepworth i Henry’ego Moore’a oraz ich twórczość.

Przyjrzymy się wybranym realizacjom, poznamy historie niektórych z nich, w tym okoliczności zaskakującej kradzieży jednego z dzieł. Zobaczymy, jak relacja między artystami wpływała na ich sposób myślenia o formie, materiale i rzeźbie.

W drugiej części weźmiemy udział w prostym eksperymencie - wykonamy własne, sensualne mini rzeźby. Na koniec, po przyjacielsku, nadamy wykonanym pracom tytuły.

Warsztat: Randki ze Sztuką 60+ // RZECZ O PRZYJAŹNI

Kiedy: 11 lutego 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki ze Sztuką LUTY”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.