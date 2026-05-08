Warsztaty w Galerii EL

Cierpienie z miłości? A może paskudny ból zęba? Podczas warsztatów przyjrzymy się uważnie wybranym dziełom sztuki i spróbujemy rozszyfrować, jakie emocje i uczucia skrywają przedstawione na nich postaci. Wspólnie stworzymy kilka historyjek wykraczających poza zamkniętą w obrazie scenę.

W części warsztatowej wyjdziemy poza ramy obrazu- dosłownie. Wybierzemy fragmenty, które najbardziej przyciągają uwagę, i spróbujemy dorysować to, czego nie widać. Użyjemy też czarno-białych wersji obrazów, aby siłą koloru podkreślić to, co dla nas osobiście ma największe znaczenie. Prowadzenie: Helena Wojciechowska. Identyfikacja wizualna: Anna Gawron



Kiedy: 13 maja 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 20 zł / osoba

Dla kogo: dla dorosłych 60+

dla dorosłych 60+ Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki 60+ MAJ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.



Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.