Warsztaty w Galerii EL

 Elbląg, Warsztaty w Galerii EL
fot. arch. Galerii EL

Cierpienie z miłości? A może paskudny ból zęba? Podczas warsztatów przyjrzymy się uważnie wybranym dziełom sztuki i spróbujemy rozszyfrować, jakie emocje i uczucia skrywają przedstawione na nich postaci. Wspólnie stworzymy kilka historyjek wykraczających poza zamkniętą w obrazie scenę.

W części warsztatowej wyjdziemy poza ramy obrazu- dosłownie. Wybierzemy fragmenty, które najbardziej przyciągają uwagę, i spróbujemy dorysować to, czego nie widać. Użyjemy też czarno-białych wersji obrazów, aby siłą koloru podkreślić to, co dla nas osobiście ma największe znaczenie. Prowadzenie: Helena Wojciechowska. Identyfikacja wizualna: Anna Gawron
      

  • Warsztat: Randki ze Sztuką 60+ // Ukryte historie
  • Kiedy: 13 maja 2026 roku, środa
  • Godzina: 13:00 – 15:00
  • Cena: 20 zł / osoba
  • Dla kogo: dla dorosłych 60+
  • Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki 60+ MAJ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.


       Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.


