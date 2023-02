Warsztaty z artystą w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu zaprasza na warsztaty kreatywne z artystą Pawłem Błęckim "Własnoręcznie"

Z kim będzie się działo?

Warsztaty poprowadzi artysta Paweł Błęcki, którego prace prezentowane są w Krużganku na wystawie pn. „Własnoręcznie”.

Kiedy będzie się działo?

– 4 marca w godz. 12-15, CS Galeria EL, w Krużganku

– 5 marca w godz. 12-15, CS Galeria EL, w Krużganku

Dla kogo będzie się działo?

Zapraszamy osoby w każdym wieku: solo, rodzinnie, w grupach koleżeńskich i przyjacielskich. Dzieci poniżej lat siedmiu zapraszamy z dorosłym opiekunem.

Co się będzie działo podczas spotkania?

Na warsztatach wspólnie przygotujemy kinetyczną ozdobę o nazwie “Pająk dobrej wróżby” inspirowaną tradycyjnym rękodzielnictwem ozdobnym. Każdy uczestnik i uczestniczka warsztatów będą mieli okazję przygotować osobny element lub kilka elementów Pająka, które finalnie połączymy w całość. Nasz Pająk to dobra wróżba na przyszłość dla każdego przejawu życia na ziemi, a wielobarwne elementy poskładane w jeden, wspólny obiekt to symboliczny gest poukładania otaczającego nas chaosu w jedną, spójną całość. Warsztaty mają charakter arteterapeutyczny, w których wspólna praca manualna przy tworzeniu obiektu artystycznego pobudza do otwartości i buduje poczucie konsolidacji w grupie.

Ile kosztuje udział w warsztatach?

Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby.

Jak zapisać się na warsztaty?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy na warsztaty.

Prosimy o zgłoszenia na za pośrednictwem e-maila na adres: helena@galeria-el.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

1. imię i nazwisko

2. numeru telefonu

3. datę warsztatów (do wyboru: 4 marca-sobota oraz 5 marca-niedziela)

* Samo zgłoszenie nie stanowi potwierdzenia udziału w warsztatach. Otrzymają Państwo wiadomość mailową z potwierdzeniem.