Warsztaty z techniki suchej igły

Zapraszamy młodzież 13+ i osoby dorosłe na wyjątkowe warsztaty graficzne z techniki suchej igły, które poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych. Do wyboru dwie grupy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają własne matryce w metalu, używając cienkiej igły, a następnie samodzielnie przygotują odbitki na prasie drukarskiej. Sucha igła to klasyczna technika grafiki warsztatowej, pozwalająca na tworzenie precyzyjnych, subtelnych rysunków. Punktem wyjścia i źródłem inspiracji będą zabytkowe ryciny ze zbiorów graficznych.
Zajęcia rozpoczną się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, podczas którego omówione zostaną podstawy grafiki warsztatowej i techniki druku. Uczestnicy zapoznają się również z gotowymi matrycami, które pomogą lepiej zrozumieć proces twórczy. Warsztaty poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych.
Do wyboru dwa terminy:
29 sierpnia (piątek), godz. 15:00-18:00
30 sierpnia (sobota), godz.10:30-13:30
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera:
tel. (55) 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl
Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.