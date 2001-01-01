Warsztaty z techniki suchej igły

Zapraszamy młodzież 13+ i osoby dorosłe na wyjątkowe warsztaty graficzne z techniki suchej igły, które poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych. Do wyboru dwie grupy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają własne matryce w metalu, używając cienkiej igły, a następnie samodzielnie przygotują odbitki na prasie drukarskiej. Sucha igła to klasyczna technika grafiki warsztatowej, pozwalająca na tworzenie precyzyjnych, subtelnych rysunków. Punktem wyjścia i źródłem inspiracji będą zabytkowe ryciny ze zbiorów graficznych.

Zajęcia rozpoczną się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, podczas którego omówione zostaną podstawy grafiki warsztatowej i techniki druku. Uczestnicy zapoznają się również z gotowymi matrycami, które pomogą lepiej zrozumieć proces twórczy. Warsztaty poprowadzi Anna Jagoda Mrożek – artystka specjalizująca się w technikach graficznych.

Do wyboru dwa terminy:

29 sierpnia (piątek), godz. 15:00-18:00

30 sierpnia (sobota), godz.10:30-13:30

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera:

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.