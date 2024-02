Wcześniej dyrektor, dziś konserwator

Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król powołał w środę (7 lutego) wojewódzkiego konserwatora zabytków. Został nim Mirosław Jonakowski, dotychczasowy dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Mirosław Jonakowski jest elblążaninem. To archeolog, muzealnik i konserwator zabytków.

- Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej. Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego. Od 2002r. pełnił kierownicze stanowiska najpierw jako Kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu. Od stycznia 2012r. piastował stanowisko kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku – podają media społecznościowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ostatnim miejscem pracy Mirosława Jonakowskiego przed objęciem nowej funkcji było Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedłużył bez konkursu umowę dyrektorowi Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - na siedem lat. Jego nominacja na Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznacza, że marszałek województwa będzie musiał znaleźć jego następcę do kierowania instytucją we Fromborku

Poprzedni Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków Dariusz Barton (również elblążanin) przeszedł w tym roku na emeryturę w wieku 66 lat, stanowisko obejmował w 2016 r.