Weekend pełen artystycznych doznań

Do piątku, 24 lutego można zgłaszać się do udziału w jubileuszowej XXV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”, który odbędzie się 17, 18 i 19 marca br. Festiwal skierowany jest do pasjonatów języka ojczystego. Czekamy na uczestników w dwóch kategoriach: recytatorzy i wykonawcy piosenki poetyckiej.

To, co dobre, powinno trwać! Dlatego zapraszamy do udziału w 25. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?” Tym, co wyróżni tegoroczny festiwal, będzie recital Edyty Geppert z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza, który odbędzie się pierwszego dnia festiwalu oraz koncert laureatów połączony z koncertem wyjątkowej artystki Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Wszystkich miłośników recytacji i piosenki poetyckiej zapraszamy do udziału w muzycznej przygodzie. - Mam nadzieję, że będzie to niezwykle inspirująca lekcja poszukiwania, odkrywania i spotkania ze słowem – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. - Celem naszego Festiwalu jest odkrycie i nagrodzenie artystów, dla których wybitny tekst, adekwatna muzyka są istotne w dziele tworzenia oraz prezentacji utworów – dodaje Antoni Czyżyk. Prezentacje konkursowe XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?" w kategorii recytacja rozpoczną się w sobotę, 18 marca, o godzinie 10 i potrwają do godziny 14, natomiast od godziny 17 do 20 prezentować się będą wykonawcy piosenki poetyckiej (próby od 13). Recytacja jest rodzajem interpretacji artystycznej, w której słowo stanowi element podstawowy. - Recytacja jest sztuką żywego słowa. Oznacza to, że głównym obszarem poszukiwań interpretacyjnych recytatora winna być praca nad słowem i tylko tutaj leży szansa wzbogacenia interpretacji – zaznaczają organizatorzy. - Recytatorzy szukają środków interpretacyjnych, koncentrując się w pracy nad samym słowem, nad techniką słowa, nad instrumentem mowy, nad opanowaniem i rozwijaniem środków wyrazu artystycznego – dodają. - Piosenka poetycka zaś od wielu lat przyciąga kolejne pokolenia słuchaczy. Trudno nie dostrzec wartości utworów muzycznych tego gatunku. Doskonałe teksty literackie współgrają tu z harmonijną melodią, która niesie słowa i podkreśla emocjonalność przekazu – kończą organizatorzy. Więcej informacji o festiwalu, a w szczególności karty zgłoszeniowe oraz regulamin można znaleźć tutaj. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu lub mailowo aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl lub telefonicznie 55 611 20 59.

