Weekend Seniora z Kulturą w CSE „Światowid”

Już 3 i 4 października Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu dołączy do ogólnopolskiej inicjatywy „Weekend Seniora z Kulturą”, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tej okazji na seniorów czeka specjalnie przygotowany program obejmujący kino, zajęcia ruchowe, warsztaty artystyczne, operę oraz multimedialną wystawę.

W ramach wydarzenia Kino Światowid zaprasza na specjalne seanse filmu „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego - ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Projekcje odbędą się 3 października o godz. 14:00 oraz 4 października o godz. 14:00. Bilety dla seniorów kosztują 16 zł. Dodatkowo 3 października o godz. 19:00 odbędzie się transmisja Opery „Cosi fan tutte” Wolfganga Amadeusza Mozarta

z Metropolitan Opera. Cena biletu wynosi 50 zł.

Na aktywnych seniorów czeka również Centrum Tańca „Promyk”, które

3 października o godz. 9:00 zaprasza na zajęcia „Aktywny senior”. Udział

w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy pod numerem telefonu 609 977 220.

Tego samego dnia o godz. 10:00 w CSE „Światowid” odbędą się bezpłatne warsztaty „Artystyczny miszmasz”. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił m.in. w decoupage’u i makramie. Spotkanie będzie okazją nie tylko do rozwijania kreatywności, ale także do odpoczynku, integracji i odkrywania nowych pasji. Zapisy prowadzone są pod numerem 55 611 20 85.

Swoją propozycję przygotowała także Regionalna Pracownia Digitalizacji.

3 października w godz. 11:00–18:00 będzie można bezpłatnie zwiedzić multimedialną wystawę „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur”. Hologramy, projekcje, mapping, scenografia oraz prezentowane obiekty pozwalają spojrzeć na regionalne dziedzictwo i historię przestrzeni sakralnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Obowiązują zapisy pod numerem 55 611 20 63.

„Weekend Seniora z Kulturą” to okazja do spotkania z różnymi dziedzinami kultury, aktywnego spędzenia czasu i skorzystania z oferty przygotowanej z myślą o starszych odbiorcach. CSE „Światowid” zachęca seniorów do udziału w wybranych wydarzeniach i wspólnego spędzenia tego październikowego weekendu w kulturalnej atmosferze.

Weekend Seniora z Kulturą w CSE „Światowid”

3–4 października 2026 r.

Udział w wybranych wydarzeniach jest bezpłatny, na pozostałe obowiązują bilety lub zapisy.