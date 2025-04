Wernisaż fotografii ulicznej w Galerii Filar Sztuki

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy „Ars longa – vita brevis”, który odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 17 w Galerii Filar Sztuki.

Autorem prac jest Adrian Popielarczyk, student II roku informatyki ANS w Elblągu. Wystawa prezentuje fotografie, które nie tylko zachwycają walorami artystycznymi, ale również poruszają ważne tematy społeczne. To wyjątkowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z twórczością młodego artysty oraz do refleksji nad ulotnością życia. - Pasją do fotografii zaraził mnie dziadek – przyznaje autor, dla którego to debiutancki wernisaż.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Filar Sztuki, który mieści się w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych przy al. Grunwaldzkiej 137. Początek o godz. 17, wstęp wolny.