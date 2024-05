Wernisaż Przemysława Garczyńskiego w dialogu z kolekcją Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Przemysława Garczyńskiego „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe”

„Cechy wspólne, cechy wyjątkowe” to pierwsza z cyklu wystaw prezentujących twórczość młodych artystów w dialogu z pracami z Kolekcji MMA (Museum Modern Art Hünfeld) oraz pozostałymi zbiorami Centrum Sztuki Galeria EL.

W 2011 roku Gerard Blum Kwiatkowski, założyciel i pierwszy szef Galerii EL, przekazał jej dużą część swojej kolekcji. Składa się z ponad 200 prac artystów tworzących w nurcie sztuki geometrycznej. W kolekcji MMA znajdują się prace takich artystów jak Wanda Gołkowska, Kajetan Sosnowski, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński, Matti Kujasalo czy Rupprecht Geiger.

Przemysław Garczyński jest pierwszym artystą zaproszonym do udziału w cyklu wystaw „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe”. W swojej twórczości czerpie on z doświadczeń sztuki konkretnej, na której opiera się kolekcja MMA. Wykorzystując podstawowe figury geometryczne, starannie konstruuje klasyczne pejzaże o uproszczonej formie. Poprzez harmonijne układy Garczyński interpretuje otaczający go świat, przekładając go na język symboli. W niemal każdym obrazie widzimy horyzontalny podział na dwie płaszczyzny – ziemię i niebo – wypełnione formami układów architektonicznych. Kolor w twórczości Garczyńskiego jest kolejnym ważnym elementem kreowanej przez niego rzeczywistości. Za pomocą silnych kontrastów tworzy on wibrującą rzeczywistość o wyraźnych psychodelicznych cechach.

Wystawa prezentowana jest na dwóch piętrach empory, zbudowanej w 2011 roku i zaprojektowanej specjalnie do ekspozycji kolekcji MMA. Jej industrialny charakter o monumentalnej stalowej konstrukcji stanowi oprawę dla dialogu silnie zgeometryzowanych kompozycji Garczyńskiego i obrazów z elbląskiej kolekcji.

Przemysław Garczyński – urodzony w 1988 w Lublinie. Ukończył grafikę na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa jako asystent. Zajmuję się malarstwem, malarstwem ściennym i grafiką artystyczną. Prace artysty znajdują się w m.in. kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, kolekcji Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie a jeden z rysunków artysty znajduje się na księżycu Moon Drawing Project / Moon Arts Ark 2016).

Wernisaż wystawy: 23 maja 2024 r., godz.: 18:00

Wystawa potrwa do: 7 lipca 2024 r.

Kurator: Maciej Bychowski