Wernisaż w Galerii El: ułamki. krawędź wewnętrzna

Po emocjach związanych z porcelanowymi „dresiarzami” Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do obejrzenia kolejnej wystawy. Prace autorstwa Ady Kamińskiej w cyklu „ułamki. krawędź wewnętrzna” zaprezentuje podczas wernisażu wystawy w czwartek, 10 września, o godz. 18.

Genezą najnowszego cyklu „ułamki. krawędź wewnętrzna” są kilkuletnie rozważania nad przestrzenią, którą artystka ukazała już w cyklach poprzednich pn. „przestrzenie-nieprzestrzenie”.

Ułamki to momenty, chwile, klatki, widziane i zarejestrowane podczas wędrówek z okresu izolacji: widok z okna, niebo nad Beskidami, słońce, morze... Krawędź wewnętrzna, to znak, osobisty wyraz emocji, doświadczenia, zdarzenia – mocna linia, która przecina kompozycję, widoczna na każdym płótnie. Podobnie jak poprzednie, obrazy z tego cyklu są monochromatyczne, ale wprowadzona do kompozycji płaszczyzna żółcieni, czerni czy indygo porządkuje przestrzeń, oczyszcza ją. ‘ułamki’ są spokojne, pozbawione kontrastów. Gdzieniegdzie do głosu dochodzi oranż, żółcień, przebija się złoto, błękity, turkusy. Przedstawione formy stały się jednak bardziej organiczne, biologiczne i w swym charakterze momentami wręcz ekspresyjne. Kompozycje są konsekwentnie otwarte, pochłaniające - zachęcają do wejścia wewnątrz płótna.

„ułamki. krawędź wewnętrzna” – Krużganek Galerii EL

Wernisaż wystawy: 10.09 (czwartek) godz. 18. Wystawa czynna do 7 października.

Kuratorka: Ada Kotyńska

Kilka słów o Adzie Kamińskiej.

Ukończyła studia na sztukach pięknych w Toruniu (dyplom MA z malarstwa w 2002) i studia podyplomowe na UW. Dobrze czuje się w dużych formatach i kompozycjach monochromatycznych, w których ujawnia się jej wrażliwość na kolor, formę i przestrzeń tak obecną w jej obrazach.

Wystawy z ostatnich trzech lat:

- 2018 - Elbląg Plastyczny, wystawa indywidualna, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, Polska

- 2018 – Konkubinat form, Ada Kamińska & Łukasz Płonka, Galeria Nova,

Malbork, Polska

- 2019 - Galeria Jednego Obrazu, prezentacja indywidualna, Centrum Sztuki Galeria EL, Polska

- 2019 - Trzy kolory, wystawa zbiorowa, Malbork, Polska

- 2019 – Wystawa zbiorowa, Salon Sztuki, Zurich, Szwajcaria

- 2019 – Wystawa zbiorowa, Art Shopping-Luwr, Paryż, Francja

- 2020 – Wystawa zbiorowa, Galerie Manualis, Evian, Francja