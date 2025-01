Wernisaż wystawy Czerń i złoto harmonia kontrastów

31 stycznia 2025 roku o godzinie 18:00 w przestrzeni Kamieniczek Elbląskich (ul. Św. Ducha 3-4, Elbląg) odbędzie się wernisaż wystawy malarskiej Aleksandry Głowackiej zatytułowany "Czerń i złoto – harmonia kontrastów".

Aleksandra Głowacka to artystka od urodzenia związana z Elblągiem. Jest artystycznym samoukiem, który z pasją rozwija swoje umiejętności, podążając ścieżką poszukiwania własnego stylu. Od 2023 roku współpracuje z Elbląską Orkiestrą Kameralną, tworząc grafiki, które podkreślają i współtworzą wyjątkowy charakter tej elbląskiej perły kulturalnej. Jej plakaty można zobaczyć w wielu miejscach w mieście, a grafiki koncertowe w zakładce "Wydarzenia" na stronie internetowej EOK. Artystyczna podróż Aleksandry wykracza daleko poza granice Elbląga. W przeszłości próbowała swoich sił w scenografii teatralnej, studiując w Walii, a także podróżując przez Anglię, Szkocję i Grecję. Jednak to malarstwo i grafika stały się jej prawdziwym powołaniem oraz drogą, którą konsekwentnie podąża. Obrazy Aleksandry łączą nowoczesną estetykę z wyrazistymi emocjami, tworząc unikalne kompozycje w czarno-złotych tonacjach. Są one dowodem na to, że sztuka może być jednocześnie elegancka, minimalistyczna i pełna głębi. Wernisaż odbędzie się w piątek, 31 stycznia 2025 r. o godzinie 18:00. W trakcie wydarzenia na gości czekać będzie kawa, herbata oraz drobny poczęstunek w miłej i inspirującej atmosferze. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez cały miesiąc – od 31 stycznia do 28 lutego 2025 r. To doskonała okazja, by nie tylko obcować ze sztuką, ale także odkryć nową, świeżą perspektywę na nowoczesne malarstwo. Wstęp na wernisaż i wystawę jest wolny. Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i osoby otwarte na wyjątkowe doświadczenia wizualne do udziału w tym artystycznym wydarzeniu.