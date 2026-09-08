Wernisaż wystawy „Dualizm formy”

„Dualizm formy” to wystawa Aleksandry Ujazdowskiej-Bałdowskiej, której twórczość koncentruje się na poszukiwaniu sposobów przedstawiania emocji za pomocą form i motywów, które mogą prowadzić odbiorcę do nieoczywistych interpretacji. Wernisaż w CSE Światowid odbędzie się 30 września o godz. 18.

Artystka wykorzystuje w swoich pracach m.in. motywy martwych ptaków oraz ludzkich twarzy. Stają się one punktem wyjścia do opowiadania o doświadczeniach i emocjach, które trudno jednoznacznie nazwać. Każda praca wyrasta z konkretnego doświadczenia lub emocji, jednak artystka pozostawia odbiorcy przestrzeń do własnego odczytania dzieła.

Tytuł wystawy odnosi się do dwoistości obecnej w pracach - tego, co widoczne i materialne, oraz warstwy związanej z emocjami, doświadczeniem i indywidualnym odbiorem. „Dualizm formy” zachęca do zatrzymania się przy obrazie i spojrzenia na niego z własnej perspektywy.

Wernisaż odbędzie się 30 września o godz. 18:00 w Galerii na Balkonach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Wystawę można oglądać do 14 listopada 2026 roku. Wstęp wolny.