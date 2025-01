Wernisaż wystawy Magdaleny Kłys

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu serdecznie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Magdaleny Kłys, współczesnej polskiej malarki z Poznania.

Artystka jest przedstawicielką nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego, abstrakcji geometrycznej i strukturalnej. Jej twórczość to niezwykła podróż przez zmysłowe i pozazmysłowe eksploracje Wszechświata, które owocują wielowymiarowymi dziełami pełnymi emocji, głębokiej symboliki i energetycznej ekspresji. Wystawa to doskonała okazja, aby na własne oczy zobaczyć prace, które zdobyły uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Obrazy Magdaleny Kłys znajdują się w prywatnych kolekcjach w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a sama artystka współpracuje z prestiżowymi galeriami w Bydgoszczy, Rzymie, Wenecji, Madrycie i Kalifornii. Jej dzieła były prezentowane na wielu wystawach oraz targach sztuki na całym świecie, a ich wyjątkowa energia i barwność zyskały uznanie międzynarodowej publiczności.



Prace Magdaleny Kłys to eksplozja kolorów, dynamiczna gra faktur i głęboka symbolika. Jej obrazy przenoszą widza w świat nieokiełznanego optymizmu, radości i barwnej wyobraźni. Inspiracje muzyką, tańcem i naturą tworzą unikalne kompozycje, które poruszają serca i budzą pozytywne emocje. To sztuka, która zaprasza do zanurzenia się w kolorach, fakturach i emocjach. Nie przegap tej niepowtarzalnej okazji, aby spotkać się z niezwykłą sztuką i osobiście poznać artystkę, która przenosi swoje emocje na płótno z niebywałą pasją i wrażliwością. Pozwól sobie na chwilę wytchnienia od codzienności i daj się porwać w barwną podróż pełną radości i pozytywnej energii.



Data: 5 lutego 2024 r.

Godzina: 18:00

Miejsce: Galeria Nobilis, CSE "Światowid", Elbląg

Wstęp wolny