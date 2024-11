Zapraszamy na wyjątkowy wernisaż wystawy malarstwa Arkadiusza Świderskiego, który odbędzie się 27 listopada 2024 roku o godzinie 18:00 w Galerii Nobilis, CSE „Światowid” w Elblągu.

Arkadiusz Świderski to współczesny artysta, który w swojej twórczości łączy abstrakcję organiczną z emocjonalną głębią, tworząc obrazy, które poruszają i inspirują. Jego dzieła oscylują pomiędzy malarstwem olejnym a akrylowym, z wykorzystaniem autorskich technik, co nadaje im unikatowy charakter i intensywną głębię. „Malarstwo jest moim wyborem i sposobem wyrazu. Świadomą obecnością pomiędzy stanem realnym a nierzeczywistym. Jest emocją obecną tuż nad krawędzią czeluści zwykłej ludzkiej niepewności. Jest też nadzieją, że po drugiej stronie, w pierwszym kroku bez powrotu, jest tylko magia i… powietrze” – Arkadiusz Świderski. Artysta tworzy od kilkunastu lat, a swoje prace wystawia od 2014 roku, zdobywając uznanie zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych wystawach. W swoich obrazach balansuje pomiędzy linią a plamą, światłem a cieniem, tworząc dynamiczne kompozycje, które inspirują do głębokiej refleksji. „Arek eliminuje figuratywność na rzecz wewnętrznej konstrukcji, a jego malarstwo to mistrzowska gra emocji, światła i faktury. Widz czerpie wielką radość z obcowania z jego pracami – to prawdziwe spotkanie z pasją tworzenia” – Krzysztof Cywiński, kurator wystawy. Wernisaż będzie doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z artystą oraz do doświadczenia emocjonalnej siły jego malarstwa. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wystawa zrealizowana została przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga. Serdecznie zapraszamy na wieczór pełen inspiracji, emocji i niezwykłej sztuki!

Data: 27 listopada 2024, godzina 18:00

Miejsce: Galeria Nobilis, CSE „Światowid”, Elbląg