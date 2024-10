Wernisaż wystawy rzeźby Anny Perek-Sobierajskiej w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy rzeźby autorstwa Anny Perek-Sobierajskiej, polskiej artystki wizualnej i rzeźbiarki, który odbędzie się 6 listopada 2024 roku o godzinie 18. Wystawa ta stanowi unikatowe spotkanie z rzeźbami, które w oryginalny sposób eksplorują temat ludzkiej egzystencji i wszechświata, oddając złożoność i piękno naszych mikroświatów.

Anna Perek-Sobierajska to polska artystka wizualna i rzeźbiarka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Z wyróżnieniem uzyskała dyplom na dwóch kierunkach: Wzornictwa Przemysłowego i Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. Laureatka konkursów z zakresu projektowania mebla i grafiki. Jej prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Po studiach zajmowała się wzornictwem i projektowaniem w szerokim zakresie. Obecnie jej twórczość skupia się wokół rzeźby, malarstwa i mozaiki artystycznej. Jest współczesną artystką, tworzącą rzeźby figuratywne w technice utwardzanej tkaniny, do której doszła eksperymentując i szukając własnej formy wyrazu artystycznego, dzięki czemu jej rzeźby są stosunkowo lekkie, a sposób utwardzania sprawia, że są bardzo wytrzymałe.

Słowa artystki:

Człowiek i nieskończone uniwersum… Istniejemy w nieskończonym wszechświecie, będąc jednocześnie całym mikroświatem. Na swoich mikroplanetach przeżywamy, doświadczamy, smucimy się, śmiejemy, JESTEŚMY… Jesteśmy całym światem, będąc częścią wszechświata… W moich pracach zawieram emocje, doświadczenia i odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, próbując w ten sposób nawiązać dialog z widzem, który mam nadzieję nie pozostanie obojętny na postawione pytania. Moje inspiracje z jednej strony to mity, baśnie, bajki, opowiadania – motywy, które dobrze znamy z popkultury, wpisując je w tematy związane z miłością do drugiego człowieka i siebie samego – coś, co jest oczywiste, a jednak czasami bardzo trudne. Zatrzymując w kadrze fragment myśli, zdarzeń, moje prace stają się w pewnym sensie ilustracją rzeźbiarską, ilustracją 3D, w technice która jest wypadkową moich doświadczeń związanych z papermache i powertex z elementami żywicy. Materiałem dominującym jest utwardzona tkanina, dzięki czemu rzeźby są stosunkowo lekkie, a sposób utwardzania sprawia, że są bardzo wytrzymałe. W moich pracach często pojawiającym się motywem są ptaki, skrzydła, elementy związane z lotem, który jest dla mnie symbolem szeroko pojętej wolności i nieograniczonej myśli, bo myśl daje początek każdemu działaniu.

Kurator wystawy: Krzysztof Cywiński

Data: środa, 6.11.2024 r., godz. 18

Miejsce: Galeria Sztuki Regionalnej (II piętro), CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z unikalną sztuką Anny Perek-Sobierajskiej, której prace łączą techniczne nowatorstwo z emocjonalną głębią, stanowiąc inspirację do refleksji nad naturą człowieka i jego wewnętrznym światem.

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.