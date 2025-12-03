„Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” — polskie pocztówki z lat 60. i 70. XX wieku

Kartka świąteczna — z pozoru drobny przedmiot codziennej korespondencji — w Polsce przełomu lat 60. i 70. zyskiwała drugie życie. Wydawana głównie przez Ruch, trafiała do kiosków i domów tysiącami egzemplarzy — a kolejne roczniki wzbogacały kolekcję o nowe projekty graficzne i pomysły.

To właśnie wtedy pocztówka świąteczna stawała się czymś więcej — małym dziełem sztuki użytkowej. Wybitni ilustratorzy i graficy z epoki sięgali po inspiracje folklorem, ludową ornamentyką, zimową naturą, miejskim krajobrazem, a także świecką, modernistyczną wizją świąt — często bez religijnych symboli, ale z duchem ciepła, radości i wspólnoty.

Na wystawie pokażemy wybór tych projektów z kolekcji Haliny Różewicz - Książkiewicz — kartki, które nostalgicznie przypominają o dawnych świętach: o śniegu skrzypiącym pod choinką, dziecięcej radości, domowych pastelach albo zimowych spacerach. Niektóre to klasyczne „kartki z choinką i baśniowym Mikołajem”, inne to subtelne ilustracje inspirowane sztuką ludową, a ich autorkami i autorami byli m.in.: Maria Mackiewicz, Maria Uszacka, Olga Siemiaszko, Józef Wilkoń, Ha-Ga (Anna Gosławska-Lipińska), Bohdan Wróblewski, Leonia Janecka, Bogdan Budenko i wielu innych.

Dlaczego warto je zobaczyć — także dzisiaj? Bo przypominają, że święta w PRL-u, choć często skromne, miały swój własny klimat. Kartka — zwykły nośnik życzeń — potrafiła być mostem między ludźmi, symbolem ciepła i łączności tam, gdzie nie było telefonów, e-maili ani Internetu. I choć były drukowane masowo, wiele z nich do dziś zachowało świeżość i indywidualny charakter, który zachwyca — prostotą, kolorem, wspomnieniem.

Zapraszam Państwa zatem do podróży — przez zimowy las ilustracji, grafikę dawnych lat, przez karton, tusz i ręczne życzenia — do świata kartek, które były kiedyś czymś więcej niż papierem. Niech ta wystawa przypomni, że „Wesołych Świąt” pisało się kiedyś inaczej — bardziej osobiście, starannie, z nadzieją.

Zapraszamy Państwa w pocztówkową, nostalgiczną podróż do lat 60. i 70. XX wieku do Kamieniczek elbląskich, przy ulicy św. Ducha.

Wernisaż wystawy: 5 grudnia, godz. 18






