"Wewnętrzny kompas" w Światowidzie

13 listopada 2026 roku w Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Wewnętrzny kompas”, poświęcone autorefleksji, rozpoznawaniu własnych potrzeb oraz pracy z przekonaniami i nawykami myślenia.

Warsztaty zostały podzielone na dwa 45-minutowe bloki, pomiędzy którymi przewidziano 15-minutową przerwę. Uczestnicy mogą wziąć udział w obu częściach lub wybrać jedną z nich.

Pierwszy blok, zatytułowany „Poznaj Siebie”, odbędzie się w godz. 16.30–17.15. W programie przewidziano autodiagnozę dotyczącą aktualnej sytuacji życiowej i wyznaczanych celów, ćwiczenie coachingowe „Koło Życia” oraz praktykę mindfulness obejmującą skan ciała i chwilę ciszy.

Drugi blok, „Siła nawyków myślenia”, zaplanowano w godz. 17.30–18.15. Uczestnicy zajmą się rozpoznawaniem przekonań, pracą z negatywnym dialogiem wewnętrznym oraz obserwowaniem myśli z dystansu. Zajęcia będą obejmowały ćwiczenia i praktyki uważności.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 55 611 20 59.

Warsztaty są częścią wydarzenia „KOBIETA TO JA – ARTYSTYCZNE INSPIRACJE KOBIET”, organizowanego w CSE „Światowid” w dniach 13–15 listopada 2026 roku.