„Wgłąb kapusty”: wyjątkowe warsztaty rysunkowe z Januszem Kozakiem

W poniedziałek, 21 lipca, o godz. 14:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na inspirowane naturą warsztaty rysunkowe z Januszem Kozakiem, które są skierowane do osób zaawansowanych w wieku 13+. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Chcesz spojrzeć na rośliny z zupełnie innej perspektywy? Podczas tych warsztatów rysunkowych zajrzymy do ich wnętrza – dosłownie. Będziemy analizować budowę warzyw i kwiatów, odkrywając w nich niezwykłe formy i struktury, które posłużą nam jako inspiracja do tworzenia oryginalnych prac. To połączenie sztuki, natury i uważnej obserwacji – zaprasza Patrycja Grochowska z Elkamery.

Zainspiruj się naturą i stwórz z nami swój artystyczny zielnik!

Janusz Kozak – ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, ilustracją i plakatem. Prezentował swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Pod pseudonimem GORE77 znany jest jako autor plakatów, okładek płyt i projektant materiałów promocyjnych dla zespołów muzycznych ze sceny alternatywnej. Zawodowo związany jest z Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, gdzie prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

Warsztaty dla osób zaawansowanych w wieku 13+

Obowiązują zapisy.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

lub tel. (55) 625 60 32

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.