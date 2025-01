Wieczór z Violettą Villas

Już w lutym w Elblągu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie słuchaczy w świat niezapomnianych utworów Violetty Villas. Podczas koncertu „Viva Violetta Villas” utwory tej wyjątkowej artystki zaśpiewa Joanna Nawrot-Maciejowska.

Jeśli uwielbiasz wyjątkowy głos Violetty Villas i marzysz, by usłyszeć jej największe przeboje w nowym wykonaniu – to wydarzenie jest dla Ciebie! Joanna Nawrot-Maciejowska, utalentowana artystka, która swoim głosem porusza serca, zaśpiewa dla Was najpiękniejsze utwory legendarnej Divy.

Ten koncert to okazja, by na nowo poczuć magię utworów Violetty Villas w znakomitych aranżacjach. Podczas wydarzenia usłyszymy Joannę Nawrot-Maciejowską i Elbląską Orkiestrę Kameralną pod mistrzowską batutą Marka Wroniszewskiego. W programie m.in. najpiękniejsze piosenki Violetty Villas, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Nie przegap tej niezwykłej okazji, by ponownie zanurzyć się w świecie piosenek Violetty Villas! Zarezerwuj bilety już dziś i dołącz do nas na tym wyjątkowym koncercie!

16.02.2025, niedziela, 18:00

Viva Violetta Villas

Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Wykonawcy:

Joanna Nawrot-Maciejowska - sopran

Zespół:

Przemysław Skałuba - klarnet, saksofon

Cezary Paciorek - fortepian

Jarosław Stokowski - kontrabas

Łukasz Łapiński - perkusja

Marek Wroniszewski - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in:*

Najpiękniejsze piosenki Violetty Villas



Bilety: 120 zł normalny / 100 zł ulgowy / 70 zł grupowy / 60 zł studencki

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.