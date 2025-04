Wielkanocne Dekoracje na warsztatach w Światowidzie

Szukasz kreatywnego sposobu na spędzenie wiosennego weekendu z rodziną? Mamy coś, co na pewno Cię zainteresuje! Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty artystyczne, które odbywać się będą w CSE "Światowid" w Elblągu. To doskonała okazja, aby wspólnie z najbliższymi stworzyć niepowtarzalne wielkanocne wieńce i poczuć magię świątecznego okresu.

Co czeka na uczestników?

Podczas warsztatów z pomocą doświadczonych instruktorów każdy uczestnik będzie miał możliwość stworzenia własnego, pięknego wielkanocnego wieńca, który ozdobi domy i wprowadzi wiosenny klimat. To świetna zabawa, która rozweseli nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Wspólne tworzenie to doskonała okazja do spędzenia czasu w gronie rodziny, rozwijania wyobraźni i czerpania radości z artystycznej twórczości.

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy? Sobota, 12 kwietnia

Godziny zajęć: 9:00-10:30 lub 11:30-13:00

Gdzie? CSE "Światowid" w Elblągu, Pracownia Dziecięca

Koszt: 55 zł

Dla kogo? Warsztaty skierowane są do całych rodzin – zapraszamy małych i dużych artystów!

Wszystkie materiały artystyczne są zapewnione – wystarczy zabrać ze sobą dobry humor!

To niepowtarzalna okazja, by wprowadzić się w świąteczną atmosferę, rozwijać kreatywność i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Zapisy:

Telefon: +48 55 611 20 85

E-mail: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl