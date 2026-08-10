UWAGA!

----

Wielki Marty w kinie pod chmurką

 Elbląg, Wielki Marty w kinie pod chmurką
fot. nadesłana

Zapraszamy wszystkich miłośników kina na kolejną odsłonę Letniego Kina pod Chmurką, która odbędzie się w piątek, 14 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Seans rozpocznie się ok. godz. 21:00.

Tego wieczoru widzowie będą mogli obejrzeć film Wielki Marty – pełen energii komediodramat opowiadający historię młodego człowieka, który marzy o wielkiej karierze i jest gotów zrobić wszystko, by osiągnąć sukces. To opowieść o ambicji, pogoni za marzeniami oraz cenie, jaką niekiedy trzeba zapłacić za ich realizację.

Przed rozpoczęciem seansu, od godz. 20:00 na uczestników wydarzenia czekać będą gofry i popcorn, które umilą oczekiwanie na film. Wstęp wolny.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 