Wielorybnik w Kinie Światowid

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza 14.07.2021 na projekcje w ramach Replik Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Na wszystkich fanów rosyjskiego kina czeka „Wielorybnik”.

Gdy do rybackiej wioski dociera Internet, nastoletni Liosza i jego przyjaciel Kolian wykorzystują go głównie do przeglądania erotycznych wideoczatów. Tak poznają urodziwą blondynkę z Detroit, która ukrywa się pod tajemniczym nickiem HollySweet999. Jej zniewalająca uroda wywołuje w chłopcu bardzo silne emocje, które z czasem zmieniają się w prawdziwą obsesję. Tak silną, że Liosza jest w stanie porzucić rodzinną wieś i umierającego dziadka, by ruszyć w pogoń za niewiadomą.

„Wielorybnik” jest pełnometrażowym debiutem Filipa Jurjewa. Dramat zrealizowany przy udziale finansowym Rosji, Polski i Belgii opowiada o zderzeniu dwóch bardzo od siebie odległych, choć geograficznie całkiem bliskich, światów: Stanów Zjednoczonych i żyjących na Półwyspie Czukockim autochtonicznych Czukczów. Pięknie sfotografowany i zilustrowany nastrojową muzyką Krzysztofa A. Jańczaka (przypominającą twórczość Eduarda Artiemjewa) obraz Jurjewa powinien spodobać się zwłaszcza tym, którym na ubiegłorocznym „Sputniku” przypadły do gustu jakuckie „Nade mną słońce nie zachodzi” oraz „Sheena667”.

Nagrody:

2020

Najlepszy film programu Giornate degli Autori na MFF w Wenecji

Nagroda za reżyserię na ORFF „Kinotawr” w Soczi

Nagroda dla najlepszego aktora na ORFF „Kinotawr” w Soczi

Dyplom Gildii Historyków Krytyki Filmowej na ORFF „Kinotawr” w Soczi

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.