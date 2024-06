Wikińska kuchnia i spotkania pod trzepakiem, czyli wakacyjne warsztaty w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przygotowało wiele atrakcji na okres wakacyjny. Jak co roku zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia muzealne. Począwszy od 25 czerwca, aż do 29 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, wszyscy chętni chcący poznać tajemnice dawnego rzemiosła, higieny czy kulinariów, oraz amatorzy zabaw sprzed lat, będą mogli wziąć udział w letnich spotkaniach warsztatowych.

„Nie święci garnki lepią” to propozycja dla tych, którzy chcieliby poznać tradycyjne techniki rzemiosła garncarskiego oraz dowiedzieć się więcej o glinianych obiektach z muzealnych zbiorów.

Zajęcia o obco brzmiącej nazwie „Smaklig maltid” przybliżą uczestnikom kuchnię wikińską. Uczestnicy będą mogli spróbować własnoręcznie wykonanych podpłomyków czy kolbulli, czyli pożywnych placków będących niegdyś podstawą diety szwedzkich smolarzy.

Warsztaty „Mydło wszystko umyje” wprowadzą nas w historię higieny w średniowieczu i umożliwią własnoręczne wykonanie pachnących glicerynowych mydełek. Z połączenia dziecięcej wyobraźni i aromatycznych dodatków powstać mogą prawdziwe dzieła sztuki.

W wakacje wrócimy także do czasów kiedy nie istniał Internet, nie było komputerów, konsol i smartfonów. Pozostanie nam gra w klasy, w gumę czy w dziurkę. Wykorzystamy kapsle do zabawy w wyścig pokoju, a na rzutniku obejrzymy slajdy. Dla najmłodszych uczestników będzie to z pewnością nowość, dorośli z kolei przypomną sobie ten beztroski czas, kiedy z kluczem na szyi biegali po osiedlowym boisku. To wszystko na zajęciach „Spotkania pod trzepakiem”.

Ostatnia propozycja to warsztaty rękodzieła „Koralików moc”, podczas których, zainspirowani wystawą czasową „Idzie Nowe”, cofamy się do lat 60. i zmieniamy w kreatorów ówczesnej mody. Uczestnicy zajęć wykonają oryginalne bransoletki z drewnianych koralików, którymi urozmaicą swoją stylizację lub które będą mogły podarować wybranej osobie.

Ze wszystkimi chętnymi do udziału w wakacyjnych zajęciach spotykamy się we wtorki i czwartki, w godzinach 11.00-14.00. Punktualność nie jest wymagana – do uczestników można dołączyć także po godzinie 11.00. Miejscem spotkań będzie dziedziniec Muzeum – okolice repliki chaty z Truso. Opłata za udział wynosi symboliczne 7 zł, do uiszczenia w kasie Muzeum w budynku Gimnazjum. Więcej informacji na temat letnich warsztatów oraz szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie.

Serdecznie zapraszamy.