Wiosenny koncert zespołu Diamenty

Rozwijanie talentów, wzruszenia i magia muzyki – to wszystko czeka nas w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. Już 22/23 marca młodzi artyści z zespołu Diamenty zaprezentują swoje umiejętności podczas warsztatów wokalnych z Małgorzatą Szarek oraz koncertu wiosennego "Miłość niejedno ma imię". Przygotujcie się na wieczór pełen emocji i pięknych brzmień!

Warsztaty wokalne z Diamentami i Małgorzatą Szarek

22 i 23 marca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu odbędą się wyjątkowe warsztaty wokalne z udziałem zespołu Diamenty oraz doświadczonej trenerki Szansy na sukces, Małgorzaty Szarek. Warsztaty są przeznaczone dla trzech grup dzieci i młodzieży, które śpiewają w zespole Diamenty. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję szlifować swój repertuar oraz rozwijać umiejętności wokalne pod okiem Małgorzaty Szarek, znanej wokalistki oraz trenerki z programu "Szansa na Sukces". Program warsztatów obejmuje m.in. techniki pracy nad głosem, trening uważności oraz przygotowanie do występów scenicznych.

Koncert wiosenny "Miłość niejedno ma imię"

Nie możesz też przegapić koncertu wiosennego "Miłość niejedno ma imię", który odbędzie się 23 marca o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 51. Podczas wydarzenia zespół Diamenty, po intensywnych warsztatach z Małgorzatą Szarek zaprezentuje wyjątkowy repertuar przy akompaniamencie Marka Stefankiewicza i z udziałem Marcina Staszka. To doskonała okazja, by delektować się pięknem muzyki w wiosennej atmosferze. Wstęp na koncert jest wolny, a organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników do wspólnego świętowania miłości poprzez muzykę.

Diamenty Koncert Wiosenny – warsztaty i koncert w MDK

Elbląg Warszawska 51, g. 18.