Wirtualna rzeczywistość w Bibliotece Pedagogicznej

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu podpisała umowę z Warmińsko-Mazurskim Centrum Nowych Technologii. Dzięki współpracy do Biblioteki trafił kolejny zestaw gogli VR, tym razem z oprogramowaniem szkoleniowym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności. Zestaw wykorzystamy do szkoleń pracowników WMBP w Elblągu oraz do przygotowania i prowadzenia zajęć z jego wykorzystaniem.

Umowa obejmuje użyczenie sprzętu VR, oprogramowania, scenariuszy szkoleń. Pakiety edukacyjne pozwalają ćwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, ochronę ludności, bezpieczeństwo pożarowe, triage i współpracę zespołową.

Doświadczenie pracowników WMBP w Elblągu umożliwi rozszerzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki technologii VR uczestnicy będą mogli uczyć się poprzez realistyczne symulacje, bezpieczne ćwiczenia i aktywne rozwiązywanie problemów.

Rozszerzenie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości zwiększy atrakcyjność oferty Biblioteki, pomoże rozwijać praktyczne kompetencje odbiorców i otworzy nowe możliwości prowadzenia edukacji. To kolejny krok pokazujący, że dzięki współpracy możliwe jest tworzenie cyfrowej oferty na Warmii i Mazurach.

Na zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości WMBP w Elblągu zapraszać będzie już do nowej siedziby. W chwili obecnej trwa przygotowanie do relokacji. Od 1.09.2026 r. będziemy świadczyć usługi w dawnym miasteczku szkolnym ul. Saperów 14F (byłe III Liceum Ogólnokształcące). Już dziś tam zapraszamy!