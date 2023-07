Wodny spacer w krużganku

Meandry – to tytuł pracy Anity Wasik, która właśnie znalazła się w krużganku Centrum Sztuki Galerii EL. Gdyby jej tematykę zamknąć w jednym słowie, byłoby to słowo "woda". Zobacz zdjęcia.

Strumień, potok, rzeka – to skojarzenia, jakie wywołuje widok obiektu, który pojawił się na większej części krużganka elbląskiej galerii sztuki. W pomieszczeniu słychać szum wody puszczony z odtwarzacza. A po samej pracy Anity Wasik... można się przespacerować. Co dokładnie chciała wyrazić artystka? Na początku zaznacza, że "Meandry" powstały konkretnie z myślą o tej przestrzeni wystawienniczej.

- Już wcześniej tkałam rzeczy o tematyce morskiej, ta woda się przewijała w moich pracach – przyznaje. Ta konkretna praca ma "działać na różne zmysły". - Tak, by można się było po niej przejść, dotknąć, pogłaskać – dodaje artystka. Praca jest w całości z wełny, była tkana techniką dywanową i haftu pętelkowego. Jej wykonanie zajęło 2 miesiące. Same odpady z produkcji posłużyły natomiast do wykonania "fali" ścianki tytułowej wystawy. - Jest tu też aspekt ekologiczny, bo całość została wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów. Woda zawsze była mi bliska, jestem żeglarką, kajakarką, na wodzie się relaksuję. Relaksuję się też tworząc te "rzeczy tkackie", bo to nie jest moja działalność zarobkowa – zaznacza Anita Wasik.

- Robię to po godzinach pracy i jest to coś, co mnie wycisza, tak jak pływanie. Chciałam zrobić instalację, która pozwoli się wyciszyć widzom, zrelaksować, poobcować z tym wełnianym obiektem. Do tego dołączony jest zapach szuwarów oraz przygotowany przez Maćka Olewniczaka z Galerii EL nagrany dźwięk z ujścia rzeki Elbląg. Ta instalacja ma działać na zmysły – podkreśla Anita Wasik.

Jej pracę będzie można obejrzeć – albo raczej jej doświadczyć – do 10 września.

Anita Wasik jest adiuntką na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Projektowania dla Kultury oraz Pracownię Propedeutyki Projektowania Książki. Jest wielokrotnie nagradzaną projektantką graficzną, specjalizująca się w projektowaniu dla instytucji kultury. Szerzej haftem i tkaniem zajmuje się od niedawna.