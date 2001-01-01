UWAGA!

Wokalne improwizacje jazzowe w Krypcie

 Elbląg, Wokalne improwizacje jazzowe w Krypcie
(fot. archiwum klubu Krypta)

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na szczególny wieczór jazzowy. Improwizacje jazzowe tym razem będą wokalne, a swoje możliwości zaprezentują młodzi artyści z Trójmiasta pod patronatem Aleksandry Mońko-Allen. Czwartek, 14 sierpnia, godz.19.30. Wstęp wolny.

Soul Quartet w składzie: Antonina Gzyl - vocal, Anthony Allen - vocal, Tymon Roziński - vocal, gitara elektryczna, akustyczna i tamburyn, Ola Mońko - keyboard i chórki. Głównie będzie można posłuchać utworów soulowych i Rythm&Blues.

 

Wstęp wolny. Czwartek, 14 sierpnia, godz. 19.30.

Klub Krypta mieści się w podziemiach Centrum Sztuki Galeria EL
      

Projekt "Jazzowy Elbląg 2025" został dofinansowany ze środków Samorządu Miasta Elbląga

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki

